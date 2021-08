Tiếp tục làm rõ động cơ của các bị can Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, việc bán đấu giá QSDĐ trong vụ việc ở Phú Yên có hiệu quả không cao vì chỉ thu được 96% so với giá khởi điểm. Thực tế, sau này tỉnh Phú Yên bán đấu giá lẻ từng lô đất, không còn giảm giá thì giá trị thu được tăng 3,4% so với giá khởi điểm, tương đương 84 tỉ đồng. Theo lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, trong báo cáo kiểm toán ban hành hồi tháng 11-2018, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi 8 tỉ đồng tiền giảm giá bán sỉ trái quy định trên. Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Phú Yên xin không thu hồi số tiền này. “Những quyết định sai lầm của ông Nguyễn Chí Hiến cùng các cán bộ tham mưu đã gây thiệt hại rất lớn đối với Nhà nước. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ động cơ của các bị can cũng như làm rõ bản chất của vụ án” - một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết.