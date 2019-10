Kiện bệnh viện đòi bồi thường 1.000 đồng và xin lỗi

Một bệnh nhân vừa thua kiện BV FV 13,9 triệu đồng Trước đó, ngày 21-10, TAND quận 7 cũng đã xử sơ thẩm vụ đòi bồi thường thiệt hại giữa BV FV (nguyên đơn) và bà C. (bị đơn). Tuyên án, HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu của BV FV, buộc bà C. phải bồi thường 13,9 triệu đồng về tổn thất tinh thần, buộc bị đơn công khai xin lỗi bệnh viện trên ba tờ báo. Bà C. bị kiện do đã đăng bài viết trên Facebook có nội dung khẳng định chính bệnh viện đã có thiếu sót trong điều trị khiến bà bị hư thai. Thông tin này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với hơn 3.000 lượt theo dõi, 4.500 lượt thích và nhiều lời bình luận tiêu cực. Sau đó, BV FV công khai một số thông tin liên quan đến bệnh tình của bà C. cùng cách thức điều trị. BV FV khởi kiện yêu cầu bà C. phải bồi thường chi phí hơn 1,3 tỉ đồng để xử lý khủng hoảng truyền thông do bài viết mà bà này gây ra. Bà C. phản tố đòi bồi thường hơn 143 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó tòa đã ra phán quyết như trên. Trao đổi với PV, bà C. cho biết khi nào nhận được bản án của tòa sẽ xem xét để đưa ra quyết định có kháng cáo hay không.