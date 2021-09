Ngày 13-9, TAND quận Ô Môn, TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Nhật Trung (33 tuổi, ngụ khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn) hai năm tù về tội chống người thi hành công vụ và hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào ngày 16-8, bà TTTM (vợ Trung) đến khu vực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 khu vực Bình Hòa B, phường Phước Thới xin ra ngoài. Do nằm trong khu vực phong tỏa và lý do bà M. ra ngoài không chính đáng nên lực lượng chốt không cho bà M. qua.



Bị cáo Phạm Minh Nhật Trung tại tòa. Ảnh: QUỐC HÙNG

Bà M. về kể lại chuyện cho Trung nghe. Đến tối cùng ngày, Trung mang theo một con dao, một cây sắt bằng kim loại và một cây búa đi đến chốt kiểm soát buông lời chửi bới và nói không cho lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại vị trí này nữa.

Không những vậy, Trung còn xông đến dùng hung khí đuổi chém hai cán bộ dân phố làm nhiệm vụ tại chốt.

Trung bị lực lượng công an khống chế và bắt giữ ngay sau đó.

Bị cáo Trung đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích, tội cướp giật tài sản và một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.