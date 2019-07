Nạn làm giả giấy tờ tấn công vùng ven TP.HCM

Khai nộp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tăng 800% Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp TP đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành; mạnh dạn nghiên cứu, đề ra các giải pháp để giải quyết các nhiệm vụ của ngành, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao và hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng nhiều nội dung. Cụ thể, Sở đã cấp khoảng 55.681 hồ sơ lý lịch tư pháp (tăng 48% so với cùng kỳ năm 2018); Từ ngày 1-4-2019, Sở Tư pháp đã bố trí 12 máy tính có kết nối internet và cán bộ để hướng dẫn người dân khai tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Kết quả số lượng hồ sơ khai trực tuyến đến ngày 31-5-2019 là 19.536 hồ sơ (tăng 800% so với cùng kỳ năm 2018) tiết kiệm thời gian nhập thông tin đầu vào và giảm áp lực tiếp nhận hồ sơ cho công chức bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính. Sở đã thực hiện tư vấn pháp lý 248 vụ việc (tăng 45,9% so với cùng kỳ năm 2018) theo chỉ đạo của UBNDTP và đề nghị của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị có liên quan. Trung tâm Bán đấu gía tài sản TP đã tổ chức bán đấu giá thành 54 cuộc, tổng gía trị tài sản bán được là hơn 251 tỉ đồng (chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 27 tỉ đồng).... Bên cạnh kết quả đạt được, Sở còn những khó khăn, vướng mắc như thời gian thực hiện công tác hệ thống hóa văn bản là khá gấp. Sở Tư pháp là đầu mối phải đảm nhận một khối lượng công việc lớn gồm rà soát, tập hợp các văn bản còn hiệu lực, kiểm tra, rà soát, tập hợp kết quả của các sở, ngành, rà soát xác định văn bản cần xử lý để trao đổi, thống nhất với các đơn vị (13/27 sở, ngành và 14/24 quận, huyện)....