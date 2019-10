Người lừa Vũ 'nhôm' làm quốc tịch Mỹ nộp lại tiền

Chiều muộn 28-10, nguồn tin của PLO cho hay gia đình một bị cáo trong vụ lừa Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên chủ tịch Công ty CP XD Bắc Nam 79) làm quốc tịch Mỹ có đơn xin khắc phục hậu quả.

Phiên tòa sơ thẩm vụ lừa đảo này dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 30-10 tới. Phiên xử do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa, kiểm sát viên giữ quyền công tố là bà Lê Thị Đông , Trần Thị Liên.

Bùi Thị Hồng Giang. Hai bị cáo Hoàng Hữu Châu (SN 1963, ngụ TP.HCM) và Thanh Minh Hùng (SN 1963, ngụ TP.HCM) cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS 2015. Bào chữa cho hai bị cáo là ba luật sư đến từ Đoàn Luật sư TP Hà Nội gồm: Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Duy Nguyên

Gia đình của bị cáo Thanh Minh Hùng trước phiên xử có đơn gửi đến cơ quan tố tụng. Theo đó, gia đình trình bày do Hùng có sự hiểu biết về các quy định của pháp luật còn hạn chế và thiếu suy nghĩ nên đã thực hiện hành vi phạm tội mà chưa lường hết hậu quả gây ra. Gia đình và bản thân Hùng mong muốn có thể góp phần chuộc lại lỗi lầm của bị cáo Hùng.

Gia đình ông Hùng đã xin nộp 30 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Thẩm phán Trực đã chấp nhận đơn, bút phê chuyển Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cho gia đình của bị can Hùng nộp số tiền này.

Với tư cách là người bị hại, ông Vũ đã có đơn xin được xét xử vắng mặt, đồng thời ủy quyền cho luật sư tham gia phiên tòa. Và được biết tại phiên tòa sắp tới luật sư sẽ xin giảm án cho hai bị cáo.

Vụ án này phát sinh khi ông Vũ đã bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc và thông báo cấm xuất nhập cảnh để phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 30-6-2017, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Ông Vũ đã chi tiền cho Châu, Hùng làm quốc tịch Mỹ để xuất cảnh ra nước ngoài nhằm trốn tránh việc điều tra. Ngày 21-12-2017, Vũ đã sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu để xuất cảnh sang Campuchia và nhập cảnh vào Singapore. Đến ngày 27-12-2017, Vũ bị bắt đưa về Việt Nam.



Ông Phan Văn Anh Vũ trong một phiên xử tại TAND TP.HCM. Ảnh: TRƯỜNG GIANG



Và ngày 20-7-2018, khi đang bị tạm giam tại Trại giam T16 (Bộ Công an), ông Vũ đã viết đơn gửi Cơ quan CSĐT Bộ Công an tố cáo Hùng, Châu lừa đảo chiếm đoạt 700 ngàn USD thông qua thủ đoạn hứa hẹn, làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho mình. Ngày 17-8-2018 và ngày 6-1-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét nơi ở, làm việc, bắt giữ Hùng và Châu để điều tra.



Như PLO đã thông tin từ năm 2010, ông Vũ có quan hệ xã hội với Châu và được biết Châu thường xuất cảnh nên nhờ tìm cách làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ hoặc Anh cho mình và gia đình. Châu có quan hệ làm ăn với Hùng và có nghe Hùng nói có "cửa" làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ nên Châu lại nhờ Hùng. Châu gặp Vũ và nói tổng chi phí hết 2,2 triệu USD.

Cáo trạng VKS đủ cơ sở xác định Châu, Hùng lừa đảo chiếm đoạt của Vũ “nhôm” 150 ngàn USD, trong đó Châu chiếm đoạt 145 ngàn USD và Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.

Trong quá trình điều tra, vợ Châu đã tự nguyện nộp cho CQĐT gần 3,6 tỉ đồng để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của Châu gây ra. Về số tiền này, CQĐT và VKS cùng kiến nghị tòa án khi xét xử tuyên tịch thu sung công quỹ, vì “Phan Văn Anh Vũ đã đưa tiền cho bị can Châu nhờ làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ là tiền để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp”.