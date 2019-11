Ông Trương Minh Tuấn bị triệu tập trong phiên xử thuộc cấp

Ông Trương Minh Tuấn có trách nhiệm gì? Đáng chú ý, cùng với việc đề nghị truy tố bị can Đặng Anh Tuấn, CQĐT còn kiến nghị xử lý đối với nhiều lãnh đạo và cựu lãnh đạo Bộ TT&TT, trong đó có ông Trương Minh Tuấn. CQĐT xác định ngày 5-10-2016, ông Tuấn ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng Internet. Kết quả, đoàn kiểm tra phát hiện hoạt động của 14 trò chơi mang yếu tố cờ bạc, trong đó có game bài Rikvip/Tip.Club. Đoàn kiểm tra có ba báo cáo đề xuất gửi ông Tuấn. Tuy nhiên, cựu bộ trưởng chỉ có ý kiến chỉ đạo theo đề xuất của đoàn tại hai báo cáo ban đầu, đến báo cáo thứ ba thì không có chỉ đạo gì. Ngược lại, ông Tuấn còn đồng ý với đề xuất Đặng Anh Tuấn về việc dừng hoạt động của đoàn kiểm tra. Như vậy, ông Tuấn đã không chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của mình, dẫn đến các trò chơi có yếu tố cờ bạc, trong đó có game bài Rikvip/Tip.Clup, tiếp tục hoạt động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Làm việc với công an, ông Tuấn khai việc đồng ý cho dừng hoạt động của đoàn thanh tra là do tin tưởng vào sự tham mưu của bị can Đặng Anh Tuấn. Theo CQĐT, hành vi của cựu bộ trưởng Bộ TT&TT có dấu hiệu về mặt khách quan của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do vậy, công an đề nghị Bộ TT&TT phối hợp cùng các cơ quan liên quan xử lý trách nhiệm đối với ông Tuấn theo quy định.