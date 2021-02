Phục hồi điều tra vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có quyết định phục hồi điều tra vụ án cháy chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, quận 8) ngày 23-3-2018. Kèm theo đó là quyết định phục hồi điều tra đối với hai bị can. Lý do phục hồi là đã có kết luận định giá lại thiệt hại.



Tháng 4-2019, CQĐT đã ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1977, cựu Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1985, cựu Trưởng ban quản lý chung cư Carina) về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Sau khi hồ sơ được chuyển sang VKS cùng cấp, VKS đã không ra cáo trạng truy tố mà trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề của vụ án. Ngày 1-11-2019, CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra để chờ kết quả định giá thiệt hại trong vụ án.



Vụ cháy xảy ra vào ngày 23-3-2018. Ảnh: PLO

Kết luận điều tra nêu vụ cháy làm 13 người chết, 60 người bị thương. Về tài sản, có gần 500 xe máy bị cháy, 81 ô tô và 5 xe đạp hư hỏng nặng. Nguyên nhân cháy là do hệ thống dẫn điện của xe máy đặt tại khu vực khoang để xe máy số 6 xảy ra sự cố chập điện. Từ đây, đám cháy phát triển đi các hướng và gây cháy lớn.

Kết luận điều tra cho là ông Tùng đã được Ban Quản lý chung cư báo về tình trạng hệ thống báo cháy không hoạt động, hệ thống chữa cháy tự động không kiểm tra, vận hành được. Người này cũng đã biết và ký Hợp đồng bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy hồi tháng 11-2017 và đã ký biên bản nghiệm thu cuối tháng 1-2018.

Trong biên bản nghiệm thu có ghi nhận rõ về tình trạng không hoạt động của các hệ thống phòng cháy chữa cháy nhưng ông Tùng không triển khai sửa chữa, thay thế. Điều này dẫn tới hệ thống báo cháy, chữa cháy không hoạt động khi phát sinh vụ cháy.

Ông Tùng đã không thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình để duy trì theo các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy dẫn đến khi xảy ra cháy đã không kịp thời báo cháy, chữa cháy tự động, là nguyên nhân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.



Còn ông Tuấn biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy đã hư hỏng, không thể hoạt động khi có cháy xảy ra. Dù bị can đã có những biện pháp thông báo cho Công ty Hùng Thanh để bảo trì, sửa chữa nhưng với tư cách là Trưởng ban Quản lý, Tuấn đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tiếp nhận bàn giao từ Trưởng ban quản lý cũ; không kiên quyết yêu cầu Công ty Hùng Thanh phải thay thế, sửa chữa…