TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm bác kháng cáo, y án vụ bà Lý Thị Hoà (sinh năm 1961) kiện hai bị đơn gồm vợ chồng em gái là bà Lý Thị Chiều và em trai là ông Lý Văn Hoành.



Bà Hòa khởi kiện yêu cầu được công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 168m2 (ngang 12m x 14m) tọa lạc tại ấp Đay Sô, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, bà Hòa yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) do UBND huyện Mỹ Xuyên đã cấp cho ông Hoành diện tích đất trên.

Người kiện trình bày năm 1996 mua phần đất của bà Trịnh Thị Ôl (đã chết) có làm “Giấy sang đất”. Đồng thời, bà Ôl có thỏa thuận cho bà cái bờ đìa mặt tiền có số đo ngang 4,6m x dài 12m (55m2) tổng diện tích bà sử dụng có khoảng 168m2.



Sau khi mua, bà Hòa bắt đầu sử dụng đất, đến năm 1997 lắp một phần đìa để trồng rau lang, còn lại một phần đìa vẫn còn hiện trạng và trữ nước đến bây giờ, sử dụng ổn định, không tranh chấp.



Đến năm 2015, vợ chồng em gái ra chiếm đất làm đường đi. Vụ việc đã được tổ hòa giải ấp Đay Sô hòa giải và UBND xã hòa giải nhưng không thành. Hiện tại phần đất nói trên đã bị em của bà đứng tên quyền sử dụng đất trùm lên đất của bà.



Trong khi đó, bị đơn, vợ chồng em gái bà cho rằng phần đất mà bà Hòa đang tranh chấp có nguồn gốc của mẹ cho, sử dụng từ năm 2006, không làm giấy tờ. Phần đất có trong giấy tờ đất do ông Hoành đứng tên. Còn ông Hoành cho rằng không có quyền lợi liên quan đến phần đất mà bà Hòa đang tranh chấp.



Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của nguyên đơn và các bị đơn, hủy một phần GCNQSDĐ cho hộ ông Hoành phần đất diện tích 112,5m2. Từ đó, công nhận cho bà Hòa quyền sử dụng đất phần đất diện tích này. Đồng thời, tòa không chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện đối với phần đất diện tích 55m2 còn lại.



Bà Hoà tiếp tục kháng cáo để được chấp nhận phần yêu cầu bị bác.



HĐXX phúc thẩm nhận định theo “giấy sang đất” có diện tích 112,5m2, bị đơn thừa nhận có việc chuyển nhượng này, đồng ý trả lại cho bà Hòa phần diện tích này và hủy một phần GCNQSDĐ đã cấp. Tòa án cấp sơ thẩm công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự phần đất với diện tích này là đúng quy định pháp luật.



Ngoài ra, bà Hòa cho rằng bà Ôl có thỏa thuận miệng cho bà cái bờ đìa mặt tiền có diện tích 55m2. Chứng cứ chứng minh là tờ tường trình ngày 26-3-2021 của ông An Hạ.

Nội dung tờ tường trình, ông An Hạ trình bày phần đất tranh chấp là do ông bà ngoại ông để lại, giao cho mẹ ông quản lý sử dụng. Phần cái bờ đìa diện tích 55m2 là do mẹ ông đồng ý giao lại cho bà Hòa. Tuy nhiên, ngoài lời trình bày thì đương sự không có tài liệu chứng cứ chứng minh.

Trong khi đó, hiện bà Ôl đã chết, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Phưa đều không thừa nhận việc này.



Do đó, HĐXX không có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hòa đối với diện tích 55m2. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử là có căn cứ nên bác kháng cáo nguyên đơn.