Tòa, Viện Tối cao khác quan điểm 1 vụ bồi thường oan

Diễn biến quá trình tố tụng vụ án oan Ngày 25-3-2014, TAND TP Tuy Hòa xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bà Anh có đơn kháng cáo kêu oan. Tháng 9-2014, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Tuy Hòa để điều tra lại. Ngày 4-5-2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Anh về tội trên. Ngày 19-1-2016, VKSND TP Tuy Hòa ban hành cáo trạng truy tố bị can Anh ra trước tòa. Tại phiên tòa ngày 24-9-2016, TAND TP Tuy Hòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tháng 10-2016, VKSND TP Tuy Hòa có văn bản giữ nguyên quyết định truy tố. Tháng 6-2017, TAND TP Tuy Hòa tiếp tục ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tháng 8-2017, VKSND TP Tuy Hòa có văn bản vẫn giữ nguyên quyết định truy tố. Tháng 12-2017, VKSND TP Tuy Hòa tiếp tục ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với bà Anh. Đến ngày 31-5-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bà Anh. Lý do đình chỉ là đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can thực hiện tội phạm.