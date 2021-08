VKSND thị xã Đông Hòa (Phú Yên) vừa truy tố, chuyển hồ sơ cho TAND cùng cấp để xét xử đối với Phan Hữu Phong (sinh năm 1998, trú thị xã Đông Hòa) về hai tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tối 20-1, Phong đi ngang qua nhà chị Võ Thị Yến Nhi ở khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa thấy không có người nên lẻn vào trộm điện thoại di động Iphone 8 Plus (trị giá gần 5,5 triệu đồng) thì bị phát hiện bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Phong khai nhận ngoài lần trộm cắp nói trên còn nhiều lần trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 13-12-2020, cũng ở khu vực trên, Phong vào nhà chị Phùng Thị Xuân Lộc trộm cắp một Ipad trị giá 1,75 triệu đồng. Ngày 31-12-2020, Phong vào nhà chị Nguyễn Thị Đan trộm điện thoại di động Samsung Galaxy A50S trị giá 2,66 triệu đồng.

Ngoài ra, tối 13-12-2020, Phong mở Ipad của chị Lộc thấy Facebook của chị Lộc mở sẵn nên vào xem. Biết chị Phạm Thị Thủy (trú TP Tuy Hòa nợ chị Lộc 1 triệu đồng, Phong nhắn tin yêu cầu chị Thủy trả nợ. Tưởng chị Lộc đòi nợ, chị Thủy nhờ người trả tiền theo yêu cầu của Phong. Số tiền này Phong tiêu xài cá nhân hết.

Tối cùng ngày, Phong còn sử dụng tài khoản Facebook của chị Lộc nhắn tin hỏi mượn chị Dương Thị Diễm My 1 triệu đồng. Chị My tưởng chị Lộc nhắn tin nên đã chuyển tiền vào tài khoản do Phong yêu cầu.

Hai hôm sau, thấy trong Ipad của Lộc có tài khoản Facebook khác, Phong liền vào tài khoản này nhắn tin hỏi mượn anh Đinh Văn Hòa 500.000 đồng. Anh Hòa đã chuyển tiền vào tài khoản do Phong yêu cầu...