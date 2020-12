Chiều 4-12, PV Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với ông Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM, để trao đổi về quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Lương Hữu Phước. Ông Phước là người đã tự tử chết tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước ngay sau khi nhận bản án phúc thẩm của tòa này.





Bà Lê Thị Tư (vợ ông Lương Hữu Phước) trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM về vụ án. Ảnh: MINH TÂM

Ông Nguyễn Đình Trung cho biết ông chưa nhận được hồ sơ cũng như báo cáo của VKSND tỉnh Bình Phước nên không thể trả lời được. Tuy nhiên, ông Trung cho biết khi nào có hồ sơ trong tay ông sẽ xem xét vụ việc này.



Trước đó, ngày 2-12, cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP Đồng Xoài đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước với lý do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.



Khi còn sống, ông Lương Hữu Phước luôn cho rằng mình bị oan, tai nạn xảy ra khiến bạn ông gồi sau chết không phải do lỗi tại ông. Ảnh: CTV

VKSND TP Đồng Xoài nói về việc đình chỉ

Cùng ngày 4-12, PV Pháp Luật TP.HCM cũng đã trao đổi với lãnh đạo VKSND TP Đồng Xoài (Bình Phước) xung quanh việc đình chỉ bị can nói trên.

Lãnh đạo VKSND TP Đồng Xoài cho biết: Thứ nhất, đối với những yêu cầu của cấp giám đốc thẩm, CQĐT đã làm đầy đủ, những vấn đề nào làm được và không được cũng nói rõ. Thứ hai, VKS vẫn khẳng định ông Lương Hữu Phước có hành vi phạm tội, việc đình chỉ vụ án là do bị can chết và không có ai khác liên quan, chứ không phải do ông Phước không phạm tội.

Về yêu cầu thực nghiệm điều tra trong quyết định giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM, lãnh đạo VKSND TP Đồng Xoài nói đã thực nghiệm rồi, yêu cầu xác định vận tốc cũng đã yêu cầu. Cạnh đó, vị lãnh đạo này cung cấp thêm rằng quá trình điều tra có trưng cầu giám định vận tốc nhưng không có cơ sở để xác định vận tốc của từng xe nên không căn cứ vào vận tốc mà căn cứ vào lỗi.

Vụ tự tử đau lòng gây xôn xao dư luận Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, trưa 15-1-2017, ông Phước chở ông Trần Hữu Quý đi hát karaoke. Đi một đoạn, thấy ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên ông Phước chở về lấy mũ bảo hiểm. Khi ông Phước điều khiển xe rẽ trái sang đường thì bị xe ông Lâm Tươi tông vào làm ông Quý tử vong. Ngày 29-5, tại phiên tòa phúc thẩm lần hai, TAND tỉnh Bình Phước bác kháng cáo kêu oan, y án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài, phạt ông Phước ba năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Chiều cùng ngày, ông Phước đến tòa này nhảy từ lầu hai xuống đất và tử vong. Một tuần sau (ngày 5-6), chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy hai bản án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài và phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước để điều tra lại. Chiều 12-6, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM xử giám đốc thẩm đã tuyên chấp nhận kháng nghị, hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, yêu cầu CQĐT Công an tỉnh Bình Phước thụ lý, điều tra lại.

“Tức là lỗi chính của vụ án là khi di chuyển băng qua đường ông Phước thiếu chú ý quan sát mới dẫn đến hậu quả. Cũng không xác định được lỗi của Lâm Tươi, lỗi của anh này chỉ là vi phạm hành chính, nhiều năm nay không có giấy phép lái xe mà vẫn sử dụng xe bình thường.

Người ta uống rượu nhưng đi đúng đường, anh không nhường đường mà đâm ngang dẫn đến sự kiện bất ngờ. Còn nếu uống rượu dẫn đến hậu quả thì phải chứng minh được lỗi vượt quá tốc độ, đi trái làn đường dẫn đến đâm vào xe của anh (ông Phước - PV) dẫn đến hậu quả…” - vị lãnh đạo này phân tích.

Vị lãnh đạo VKSND TP Đồng Xoài cũng khẳng định nếu việc đình chỉ sai thì cấp trên sẽ xem xét và hủy đi. Cuối cùng, vị này cho rằng rất muốn tổ chức họp báo do công an chủ trì để rộng đường dư luận.



Hiện trường xảy ra vụ nhảy lầu tự tử tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước. Ảnh: CTV

Gia đình ông Phước khiếu nại quyết định đình chỉ

Chiều 4-12, luật sư Dương Vĩnh Tuyến cho biết gia đình ông Lương Hữu Phước chưa nhận được kết luận điều tra vụ án từ CQĐT. Tuy nhiên, luật sư Tuyến nói vợ ông Phước đã làm đơn khiếu nại quyết định đình chỉ điều tra bị can, đình chỉ vụ án.

Trong đơn khiếu nại gửi đến CQĐT Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước), VKSND Tối cao, VKSND Cấp cao tại TP.HCM, Ban Nội chính tỉnh Bình Phước, bà Lê Thị Tư (vợ ông Lương Hữu Phước) nêu một loạt băn khoăn.

Đó là Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài đã điều tra làm rõ sự thật khách quan của vụ án? Đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn? CQĐT đã thực nghiệm điều tra theo lời khai của Lâm Tươi để làm rõ tại sao Lâm Tươi bị bất ngờ nên bẻ tay lái về bên phải và tông vào xe do ông Phước điều khiển gây tai nạn, trong khi trước đó ở khoảng cách 30 m Lâm Tươi đã nhìn thấy chồng bà từ từ qua đường?

Bà Tư cũng cho rằng CQĐT ban hành văn bản đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước là không đúng. Từ đó, bà Tư đề nghị thủ trưởng CQĐT Công an TP Đồng Xoài thu hồi, hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước và thu hồi thông báo đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can.

Bà Tư đề nghị CQĐT Công an TP Đồng Xoài điều tra làm rõ nhiều vấn đề đã được nêu trong quyết định giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM. Nếu nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do người khác gây ra thì phải khởi tố, đồng thời phải kết luận ông Lương Hữu Phước không thực hiện hành vi phạm tội và đình chỉ bị can, minh oan cho ông Phước.•