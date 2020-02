VKS tạm đình chỉ vụ 'điều tra lại xong không ra cáo trạng'

VKS tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định tạm đình chỉ vụ án Ngô Chí Dũng (phó giám đốc Công ty TNHH MTV Minh Đại, tiền thân của Công ty cổ phần Thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu).

Theo đó, VKS cho rằng tại bản kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bạc Liêu xác định tài sản bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm của Công ty Minh Hiếu tại Ngân hàng BIDV Bạc Liêu chưa xử lý để bù đắp các khoản vay cho ngân hàng này nên chưa xác định giá trị thiệt hại.

Nay đã có kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh nên cần phải trưng cầu giám định bổ sung để xác định tài sản thế chấp của công ty này có đủ trả nợ gốc lẫn lãi hay không. Việc giám định bổ sung chưa có kết quả. Vì vậy, VKS quyết định tạm đình chỉ vụ án, chờ kết quả giám định bổ sung. Kèm theo đó, VKS cũng ra ba quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với các bị can.



Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm lần một. Ảnh: CTV

Trước đó, sau khi điều tra lại xong, VKS tỉnh không ra cáo trạng truy tố như đề nghị của kết luận điều tra của công an mà có động thái khác. Cụ thể, VKSND và TAND tỉnh Bạc Liêu đã báo cáo đề nghị viện trưởng cũng như chánh án TAND Tối cao xem xét kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án trên để xét xử phúc thẩm lại.



Trả lời kiến nghị này, TAND Tối cao cho rằng: “Việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ, mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được nên tòa cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại là cần thiết”.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, xuất phát từ lá đơn đề nghị hỗ trợ giám sát của Ngân hàng BIDV Bạc Liêu, công an tỉnh đã khởi tố vụ án. Từ 116 hợp đồng tín dụng, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tách một hồ sơ vay trung hạn và tám hồ sơ vay theo món để điều tra. Công an quy kết ông Ngô Chí Dũng, bà Nguyễn Thị Út, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc và ông Huỳnh Thanh Đoàn, kế toán trưởng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên Dũng 20 năm tù, Út và Đoàn 14 năm tù. Các bị cáo đồng loạt kháng cáo kêu oan. TAND Cấp cao tại TP.HCM đã hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Một trong những vấn đề cấp phúc thẩm đặt ra là cơ quan tiến hành tố tụng đã hình sự hóa quan hệ dân sự giữa Công ty Minh Hiếu và BIDV Bạc Liêu. Đồng thời, việc khởi tố của CQĐT là vi phạm Điều 100 BLTTHS vì ngân hàng không có đơn tố cáo Công ty Minh Hiếu.