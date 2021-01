Xí nghiệp chồng ký với doanh nghiệp vợ: 22 năm tù

Chiều 8-1, sau hai ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án quân sự Quân khu 9 đã tuyên án vụ tham ô xảy ra tại Xí nghiệp (XN) Tây Đô.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn An (cựu giám đốc) 22 năm tù về hai tội tham ô tài sản và đưa hối lộ.

Bị cáo Tạ Thanh Hoàng (cựu phó giám đốc) bị phạt 14 năm tù về ba tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Đinh Thị Trà My (cựu kế toán trưởng) bị phạt bảy năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.



Bị cáo An (giữa) cùng hai bị cáo Hoàng và My tại tòa sơ thẩm ngày 7-1. Ảnh: NHẪN NAM

HĐXX nhận định các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Hành vi của bị cáo An, Hoàng xâm phạm đến tài sản Công ty 622, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan, làm tha hoá biến chất cán bộ, làm xấu hình ảnh người chiến sĩ bộ đội...

Bị cáo An chiếm đoạt số tiền cao gấp nhiều lần so với mức khởi điểm về số tiền tham ô.

Cạnh đó, tòa cũng xem xét áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có công cách mạng, có nhiều bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác...

Theo toà, vợ bị cáo An, bà LTM có dấu hiệu đồng phạm tội tham ô. Toà đã trả hồ sơ nhưng không được chấp nhận. Vì vậy toà kiến nghị khởi tố hai bà về hành vi đồng phạm tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, XN Tây Đô là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty TNHH MTV 622 (gọi tắt công ty 622), quân khu 9. Năm 2012, XN Tây Đô được Giám đốc Công ty 622 giao thực hiện thi công xây dựng gói thầu số 01 (hạng mục san nền bằng cát và sân đường bê tông) thuộc dự án Doanh trại Sư đoàn 4 và gói thầu số 07 (hạng mục san nền) thuộc dự án đầu tư xây dựng kho vũ khí đạn quân khu 9 hướng Đồng Tháp.



An với vai trò là giám đốc XN trong quá trình tổ chức thực hiện hai gói thầu trên đã có hành vi tham ô tài sản. An cho ký 10 hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân xây dựng thương mại Đại An (gọi tắt DN Đại An) do vợ An là Đào Thị Hồng Phượng làm giám đốc, để chuyển tiền cho DN Đại An.

Cạnh đó, An chỉ đạo các cán bộ dưới quyền hợp thức chứng từ, đưa hối lộ cho giám sát viên của công ty tư vấn giám sát để xác nhận khống khối lượng công trình. Sau đó, An cho rút tiền mặt ra, một phần dùng vào xây dựng hai công trình, phần còn lại An chiếm đoạt.

Ngày 29-10-2013, qua công tác kiểm tra, Công ty 622 phát hiện việc An ký kết các hợp đồng với DN Đại An là sai quy định, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng nên yêu cầu khắc phục sai sót và chấm dứt hợp đồng.

Vì đã chuyển tiền thanh toán hết các hợp đồng nên An chỉ đạo Hoàng và My hợp thức thủ tục khảo sát giá, thẩm định giá, nghiệm thu, thanh lý tất cả 10 hợp đồng với giá trị bằng số tiền đã chuyển trước đó…

Cáo trạng cáo buộc An đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 20,1 tỉ đồng, trong đó, riêng việc ký kết hợp đồng khống với DN Đại An của vợ bị cáo đã tham ô hơn 13,9 tỉ.

Cáo trạng cáo buộc Hoàng cùng An, đưa hối lộ 100 triệu cho Chung Quốc Thái là giám sát viên, là điều kiện để An tham ô tài sản. Ngoài ra, việc tổ chức, hoạt động tại XN Tây Đô không công khai, dân chủ. An quản lý, điều hành độc đoán, áp đặt cấp dưới.

Chung Quốc Thái đã bị khởi tố về tội nhận hối lộ nhưng do bỏ trốn nên Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 9 đã ra quyết định truy nã và tách vụ án nhận hối lộ, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.