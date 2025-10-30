Phú Quốc xuất hiện trận mưa có cường độ lớn nhất từ năm 2000 đến nay 30/10/2025 14:40

(PLO)- Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu Phú Quốc, tối 29-10, lượng mưa đo được trên địa bàn là 120 mm; đây là trận mưa có cường độ lớn nhất từ năm 2000 đến nay.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động ứng phó với mưa lớn gây ngập cục bộ một số nơi.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, tối 29-10, lượng mưa đo được trên địa bàn đặc khu Phú Quốc là 120 mm. Đây là trận mưa có cường độ lớn nhất từ năm 2000 đến nay và dự báo có khả năng kéo dài trong những giờ tiếp theo.

Mưa lớn làm nhiều tuyến đường tại trung tâm đặc khu ngập sâu. Ảnh: DD

Để chủ động ứng phó với mưa lớn gây ngập cục bộ một số nơi trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết. Cạnh đó, chủ động phối hợp với Công an đặc khu, các đơn vị Biên phòng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu Phú Quốc cũng đề nghị Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn An Giang điều tiết nước hợp lý, quản lý an toàn hồ đập để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đơn vị cũng đề nghị phòng Kinh tế, Hạ tầng - Đô thị thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết. Qua đó, nhanh chóng cho lực lượng khơi thông dòng chảy, khắc phục ngay tình trạng ngập cục bộ, nhất là khu vực sân bay cũ, đường 30 tháng 4, đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Trung Trực…

Đề nghị các Tổ công tác phụ trách địa bàn, Trưởng ban nhân dân các khu phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn về diễn biến thông tin cảnh báo mưa, dông, lốc xoáy, sét, ngập cục bộ và sạt lở đất. Từ đó, kịp thời thông tin, tuyên truyền đến người dân chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình trên địa bàn.