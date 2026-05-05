Quân đoàn 34 làm mẫu kiểm tra '3 tiếng nổ' cho chiến sĩ mới tại Sư đoàn 9 05/05/2026 12:09

(PLO)- Ngày 5-5, tại Sư đoàn 9, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức làm mẫu kiểm tra “3 tiếng nổ” đối với chiến sĩ mới để các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn tham quan, rút kinh nghiệm.

Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo buổi làm mẫu.

Tại đây, hơn 250 cán bộ huấn luyện, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy từ cấp tiểu đoàn trở lên của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đoàn trực tiếp tham quan đội mẫu của Trung đoàn 1 và Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9) thực hành.

Đội mẫu giới thiệu kỹ phương pháp tổ chức kiểm tra; hành động của người chỉ huy, người dẫn bắn, dẫn đánh, dẫn ném và chiến sĩ mới thực hành bắn đạn thật súng STV-380, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ bài 1.

Trong quá trình kiểm tra “3 tiếng nổ”, nhiều tình huống phát sinh, nhất là về yếu tố an toàn được đưa ra, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ xử lý kịp thời, hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đội mẫu Sư đoàn 9 thực hành kỹ thuật đánh thuốc nổ phục vụ tham quan.

Rút kinh nghiệm sau tham quan, Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 ghi nhận các ý kiến đóng góp, biểu dương cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 đã chuẩn bị, tổ chức làm điểm, làm mẫu đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu.

Đồng thời, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 chỉ đạo thống nhất một số nội dung để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai, bảo đảm chính quy, chất lượng, an toàn, hiệu quả, nhất là trong huấn luyện, kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới năm 2026 và những năm tiếp theo.