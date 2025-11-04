Quân khu 5 sẵn sàng xe thiết giáp, ca nô cứu dân trong bão Kalmaegi 04/11/2025 19:33

(PLO)- Quân khu 5 triển khai lực lượng hỗ trợ các địa phương sơ tán nhân dân, chằng chống nhà cửa trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ.

Ngày 4-11, Đại tá Võ Văn Bá, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đến kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn đã kiểm tra các khu vực trọng điểm ven biển như thôn Châu Me, phường Sa Huỳnh; thôn An Chuẩn, xã Long Phụng; Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Đức Phổ; Đại đội Công binh, Đại đội Trinh sát cơ giới- Phòng Tham mưu.

Đại tá Võ Văn Bá, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi tại tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VV

Đại tá Võ Văn Bá biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ, chính quyền địa phương trong ứng phó bão Kalmaegi.

Ông Bá nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tá Võ Văn Bá kiểm tra tinh thần sẵn sàng làm nhiệm vụ của các chiến sĩ. Ảnh: VV

Đại tá Võ Văn Bá yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, rà soát kỹ khu vực xung yếu, chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Xe thiết giáp sẵn sàng ứng cứu nhân dân trong mưa bão. Ảnh: VV

Theo báo cáo, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng hàng trăm phương tiện, tàu xuồng, canô, xe chuyên dụng ứng trực tại các khu vực trọng yếu.

Các lực lượng sẵn sàng hỗ trợ nhân dân sơ tán, chằng chống nhà cửa, bảo vệ hồ đập, công trình xung yếu. Song song đó là hoàn thiện phương án “4 tại chỗ” nhằm chủ động xử lý mọi tình huống khi bão đổ bộ.

Tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ sẵn sàng ứng phó với bão Kalmaegi. Ảnh: VV

Cũng trong chuyến công tác, Đại tá Võ Văn Bá giao nhiệm vụ cho các lực lượng tăng cường của Quân khu 5 đang làm nhiệm vụ tại địa bàn, yêu cầu nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Các lực lượng bám sát diễn biến mưa bão, chủ động giúp dân củng cố nơi trú tránh an toàn; sẵn sàng cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả sau bão.