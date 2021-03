Tờ The Indian Express đưa tin ông Omar Fayad - thống đốc bang Hidalgo của Mexico - ngày 11-3 đã kêu gọi các cơ quan y tế nước này mở cuộc điều tra về một trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 do hãng Sinovac (Trung Quốc) sản xuất.



Ca tử vong đầu tiên tại Mexico sau khi tiêm vaccine Sinovac. Ảnh: CONTAGIONLIVE

Trên trang Twitter cá nhân, ông Fayad hôm 11-3 nói rằng ông đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền gồm Bộ Y tế và cơ quan y tế bang Hidalgo cần thực hiện một cuộc điều tra nhằm “tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết đáng tiếc của một người cao tuổi trong quá trình tiêm chủng tại bang Hidalgo”.

Theo thông báo của Bộ Y tế Mexico, bà Marí Solis Godinez, 75 tuổi, hôm 11-3 đã tử vong 15 phút sau khi tiêm vaccine của hãng dược Sinovac (Trung Quốc) tại trạm xá Apulco, thành phố Metepec, bang Hidalgo.

Người thân của nạn nhân đã tố cáo nhân viên y tế vì sơ suất khi tiến hành tiêm thuốc cho bà Godinez, trong khi bà bị bệnh cao huyết áp.

Tuy nhiên, giới nhà chức trách cho biết nguyên nhân khiến bà Godinez tử vong vẫn chưa rõ ràng, chưa có bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêm vaccine và vụ việc.

Theo phát hiện ban đầu, bà Godinez mắc bệnh tim mãn tính.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Mexico bắt đầu hồi cuối tháng 12, và việc tiêm chủng cho người cao tuổi ở bang Hidalgo đã được tiến hành từ ngày 8-3.

Trường hợp của bà Godinez là ca tử vong đầu tiên sau khi tiêm vaccine được ghi nhận tại Mexico.

Đến nay, Mexico đã ghi nhận hơn hai triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 200.000 ca tử vong liên quan đại dịch.

Theo cơ quan y tế địa phương, tính đến ngày 12-3, bang Hidalgo đã ghi nhận 35.462 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 25.944 trường hợp đã phục hồi và hơn 5.000 ca tử vong.

Mexico đã ký hợp đồng mua 20 triệu liều vaccine của hãng Sinovac.

Theo lộ trình, Mexico sẽ tiếp nhận 10 triệu liều Sinovac từ tháng 3 đến tháng 5 và số còn lại từ tháng 5 đến tháng 7.