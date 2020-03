Báo South China Moring Post cho biết chuyến hàng viện trợ đầu tiên gồm 1 tỉ chiếc khẩu trang và 500.000 bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 do tỉ phú Trung Quốc Jack Ma quyên góp đã đến Mỹ vào sáng 16-3.

Người phát ngôn của Quỹ Jack Ma cho biết số hàng trên được mua từ các công ty Trung Quốc và sẽ do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) phân phối.

Thêm nữa, việc vận chuyển lô hàng thứ hai sẽ phụ thuộc tình trạng sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc.



Công nhân tại Trung Quốc chuyển hàng viện trợ vào container đưa sang Mỹ. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

“Món quà” từ tỉ phú Jack Ma cũng là lần đầu tiên mà một doanh nhân Trung Quốc ủng hộ Mỹ trong bối cảnh hai bên vẫn căng thẳng về một số vấn đề xung quanh đến đại dịch COVID-19.

South China Morning Post còn tiết lộ ông Jack Ma vừa mới tạo một tài khoản Twitter cá nhân vào cuối tuần qua và bài đăng đầu tiên là về quá trình vận chuyển lô hàng đến Mỹ.



Twitter của ông Jack Ma nói về quá trình vận chuyển lô hàng viện trợ từ Thượng Hải (Trung Quốc) đến Mỹ. Ảnh: TWITTER

Hiện Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19, dẫn đến sự chỉ trích rộng rãi của chính phủ liên bang vì sự chậm chạp trong việc chuẩn bị và ứng phó.

Sự thiếu hụt thiết bị xét nghiệm, thuốc thử và tăm bông có nghĩa là nhiều người vẫn không thể được xét nghiệm COVID-19, dù trước đó CDC đã có yêu cầu ai cũng có thể được xét nghiệm dưới sự yêu cầu của bác sĩ, theo South China Morning Post.

Tổ chức của vị tỉ phú Trung Quốc này cũng đã quyên góp vật tư y tế cho châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và 54 quốc gia châu Phi. Ngoài ra, Quỹ Jack Ma cam kết chi 14 triệu USD để giúp Mỹ phát triển vaccine chống COVID-19.

Trong khi đó, Quỹ Bill và Melinda Gates của tỉ phú người Mỹ Bill Gates cũng cam kết hỗ trợ 100 triệu USD cho công tác phát hiện, phân lập và điều trị COVID-19 trên toàn cầu.

Amazon và Microsoft đã công bố quyên góp 100 triệu USD cho một quỹ địa phương để giúp TP Seatle, bang Washington - nơi có trụ sở của hai tập đoàn này và cũng là tâm dịch COVID-19 tại Mỹ, để “chiến đấu” với đại dịch, theo South China Morning Post.

Ngược lại, các công ty Mỹ như Microsoft, General Motors, Boeing và NBA đã quyên góp tiền và vận chuyển hàng hóa đến Trung Quốc, đặc biệt là đến TP Vũ Hán.

Tuần trước, báo The New York Times dẫn dự đoán của CDC rằng trong trường hợp xấu nhất, nước Mỹ sẽ có tới 160 triệu đến 214 triệu ca nhiễm COVID-19 do việc xét nghiệm được tăng cường. Khi đó có tới từ 2,4 triệu đến 21 triệu người phải nhập viện và số người tử vong vì đại dịch ở mức 200.000 đến 1,7 triệu người chết.

Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, Anthony Fauci, cho biết trường hợp xấu nhất có thể được giảm nhẹ nếu ngăn chặn và có các biện pháp giảm thiểu khác được áp dụng đúng cách.

Tính đến sáng 17-3 (giờ Việt Nam), đã ghi nhận 3.689 ca mắc COVID-19 trên toàn nước Mỹ, trong đó 68 ca tử vong, theo báo South China Morning Post.