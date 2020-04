Tính đến 6 giờ sáng 27-4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 206.822 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 2.991.073 ca nhiễm.

Như vậy, so với ngày 26-4, số ca tử vong tăng 3.025 người, số ca nhiễm tăng 52.765 người. Hiện đại dịch đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Thế giới đã có 877.126 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 35.611 người so với ngày 26-4.



Người dân TP New York, Mỹ xếp hàng nhận hỗ trợ lương thực khẩn cấp (Ảnh chụp hồi 18-4). Ảnh: CNBC



Ý giảm mạnh ca nhiễm, chuẩn bị chung sống với dịch

Trang thống kê Worldometer đến sáng 26-4 (giờ Việt Nam) cho biết Ý trong 24 giờ qua chỉ ghi nhận 260 ca tử vong vì bệnh COVID-19, mức tăng thấp nhất kể từ hôm 15-3, nâng tổng số trường hợp tử vong ở quốc gia Nam Âu này lên 26.644 người. Tổng số bệnh nhân ở nước này cũng tăng 2.324 ca mới, lên tổng cộng 197.675 trường hợp.

Thủ tướng Giuseppe Conte ngày 25-4 đã chính thức công bố giai đoạn hai của tình trạng khẩn cấp tại nước này sẽ bắt đầu từ ngày 4-5. Nhà lãnh đạo này đồng thời khẳng định cách duy nhất để sống chung với virus SARS-CoV-2 là người dân duy trì khoảng cách khi giao tiếp xã hội ít nhất 1m, theo đài CNA.

Theo quy định mới, người dân Ý từ ngày 4-5 có thể di chuyển trong cùng khu vực sinh sống, song vẫn không được phép di chuyển tới các vùng khác ngoại trừ vì lý do khẩn cấp về sức khỏe hoặc công việc.

Các công viên được phép mở cửa trở lại, các đám tang có thể được tổ chức nhưng chỉ được tham dự tối đa 15 người nhưng phải đeo khẩu trang và khoảng cách an toàn. Những cơ sở giáo dục sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9 và chính phủ đang tìm giải pháp tiến hành các kỳ thi tập trung một cách an toàn.

Tình hình chưa khả quan ở Mỹ

Đến sáng 27-4 (giờ Việt Nam), Mỹ vẫn là quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp tử vong và mắc bệnh nhất thế giới, theo trang thống kê Wordometer. Cụ thể, nước này trong 24 giờ qua ghi nhận 25.394 ca bệnh và 1.121 người tử vong, qua đó nâng tổng số bệnh nhân và tử vong vì dịch COVID-19 tại Mỹ lên lần lượt 986.045 và 55.377 trường hợp.

New York tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch ở Mỹ. Bang này trong 24 giờ qua có thêm 5.678 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 293.991 người. Số ca tử vong cũng tăng 367 người, lên 22.375 trường hợp.

Dù vậy, phát ngôn viên của Northwell Health, hệ thống y tế lớn nhất bang New York, Terry Lynam ngày 26-4 thông báo một diễn biến tích cực là tất cả bệnh nhân COVID-19 được điều trị trên tàu bệnh viện USNS Comfort đã được xuất viện, theo đài ABC News.



Tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân Mỹ neo đậu tại cảng New York là nơi điều trị cho 182 bệnh nhân COVID-19 tại đây. Tàu dự kiến rời New York vào cuối tháng này sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thủy thủ đoàn sẽ tiến hành một số công việc như khử trùng, vệ sinh tàu, kiểm kê trang thiết bị y tế và bảo dưỡng động cơ tàu để chuẩn bị sẵn sàng khởi hành.

Trong khi đó, Thống đốc bang Andrew Cuomo cùng ngày cho biết đang triển khai kế hoạch bao gồm hai giai đoạn nhằm mở cửa lại nền kinh tế New York.

Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ mở cửa lĩnh vực xây dựng và chế tạo với mức rủi ro thấp. Trong khi đó, giai đoạn 2 sẽ khởi động lại một số ngành công nghiệp nhất định xếp theo mức độ rủi ro. Thời gian tới, chính quyền bang sẽ giám sát chặt chẽ tỉ lệ nhập viện và lây nhiễm nhằm đưa ra các điều chỉnh cho kế hoạch này.

Dự báo kinh tế Nga thiệt hại nặng do COVID-19

Tờ The Moscow Times sáng ngày 27-4 (giờ Việt Nam) ghi nhận thêm 6.361 ca mắc và 66 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân ở đây lên 80.949 trường hợp, trong đó 747 trường hợp tử vong.

Theo hãng tin TASS, nước này hiện có gần 173.000 người đang được giám sát y tế do nghi nhiễm bệnh. Ngoài ra, hơn 2,8 triệu xét nghiệm đã được tiến hành.

Hiện nhiều chuyên gia dự đoán kinh tế Nga trong năm 2020 có thể giảm 20% nếu các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 kéo dài trong nửa năm.

Trước đó, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maksim Reshetnikov cũng đã thông báo, kinh tế nước này đang mất đi gần một tỉ USD mỗi ngày do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thâm hụt ngân sách trong năm 2020 có thể lên tới 5% GDP. Tổng quy mô gói hỗ trợ cho nền kinh tế Nga, theo ước tính mới của Bộ Tài chính, tương đương 2,8% GDP.