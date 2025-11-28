Quy định mới của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp và đối thoại với dân 28/11/2025 15:29

(PLO)- Bộ Chính trị yêu cầu định kỳ hằng tháng, quý, sáu tháng, chín tháng, năm hoặc đột xuất, người đứng đầu báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 215 sửa đổi, bổ sung Quy định 11 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất sửa đổi phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Cụ thể, quy định này áp dụng với người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp xã; người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo là người dân, cán bộ, đảng viên, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

So với quy định cũ, nội dung mới đã bỏ cấp ủy cấp huyện.

Bộ Chính trị thống nhất sửa quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Định kỳ hằng tháng, quý, sáu tháng, chín tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

Cụ thể, Bí thư cấp ủy cấp tỉnh báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Bí thư cấp ủy cấp xã báo cáo với Bí thư, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp ủy cấp tỉnh.

Như vậy, quy định mới bỏ nội dung cấp ủy cấp huyện, đồng thời thay đổi tên gọi Ban Tuyên giáo và Dân vận cho phù hợp.

Về thời gian tiếp dân, Bộ Chính trị yêu cầu người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh tiếp dân ít nhất một ngày trong một tháng. Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất hai ngày trong một tháng.

Căn cứ tình hình thực tế của cấp ủy, địa phương, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy sắp xếp và thông báo công khai thời gian cố định tiếp dân trong tháng.

Bộ Chính trị cũng thống nhất sửa đổi tên gọi của Điều 5 thành "việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy". Và sửa đổi tên Điều 7 thành "việc xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan, đơn vị của người đứng đầu cấp ủy".

Về tổ chức thực hiện, Ban Nội chính Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kết luận. Quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị qua Ban Nội chính Trung ương.