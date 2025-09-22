Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai mới 22/09/2025 19:05

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn về rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai (mới) thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn gửi Sở Tài chính, UBND các sở, ngành tỉnh và UBND các xã, phường về rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai (mới) thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính là cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai mới thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một góc phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Đảng uỷ UBND tỉnh báo cáo Ban thường vụ Tỉnh uỷ, cho chủ trương rà soát điều chỉnh quy hoạch, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng, cho chủ trương về việc tổ chức Hội khoa học cấp tỉnh góp ý “Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai”.

Ngoài ra, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước, bài học kinh nghiệm từ các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Sau đó sẽ đề xuất những nội dung cần thiết để quá trình triển khai thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai mới hiệu quả hơn.

Sở Tài chính cũng được giao nhiệm vụ đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh có năng lực và kinh nghiệm trong công tác lập quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ động rà soát, tham mưu các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh Đồng Nai mới sau sắp xếp, tập trung vào các lĩnh vực, khu đô thị sân bay, phát triển kinh tế sông, kinh tế cửa khẩu, quy hoạch đất để phát triển công nghiệp…