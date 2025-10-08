"Rô béo" chỉ ra sự khác biệt của mình với Ronaldo 08/10/2025 17:50

(PLO)- Cựu danh thủ người Brazil Ronaldo chỉ ra sự khác biệt của mình với cậu em cùng tên, nhưng đều vĩ đại đi bằng 2 con đường khác nhau

Cựu danh thủ người Brazil có biệt danh là "Rô béo" - Ronaldo chỉ ra sự khác biệt của mình với cậu em cùng tên Cristiano Ronaldo đều là những tượng đài lớn của lịch sử bóng đá nhân loại.

Lần đầu tiên Ronaldo béo so sánh mình với tượng đài lớn cùng tên. Nhưng Ronaldo béo lại có đến 2 danh hiệu World Cup (1994 và 2002), còn Cristiano Ronaldo thì chưa, nhưng Ronaldo béo có cách đưa ra sự khác biệt rất thú vị.

Hai Ronaldo có sự khác biệt-Ronaldo chỉ ra cậu em, siêng năng tập còn mình thì rất chán tập.

Cựu danh thủ người Brazil Ronaldo chỉ ra rằng, với anh thì việc tập luyện là cực chẳng đã, đôi khi chỉ tham gia tập cho qua loa, và thậm chí nhiều lần anh viện lý do để trốn tập... vì lười.

Còn cậu em cùng tên thì chăm chỉ, tập trung cao độ và thậm chí nán lại tập riêng một mình thêm. Cậu em Ronaldo luôn đến sớm nhất trong những buổi tập, xem đó là cơ hội nâng cao mình. Còn bản thân Ronaldo béo thì rất bực bội khi tập quá nhiều.

Ronaldo béo kết luận rằng, từ đó sự nghiệp cầu thủ của cậu em cùng tên kéo dài hơn anh rất nhiều.

Ronaldo chỉ ra mỗi trận đấu anh chơi theo cách của anh, chẳng ai chi phối ai cả, kể cả HLV và anh chơi mang tính bản năng, trời phú. Còn cậu em Ronaldo lại cố gắng, thực thi ý đồ của HLV cùng sự sáng tạo của mình. Ronaldo của Samba cũng thừa nhận, đôi khi ngay cả trên sân anh cũng kém kỷ luật hơn cậu em Bồ Đào Nha rất kỷ luật.

Ronaldo của Selecao cũng nói vui rằng, hãy thử tưởng tượng tài năng của tôi mà lại cộng thêm tinh thần kỷ luật và cầu tiến như cậu em cùng tên thì ai chịu nổi (?).

Tài năng không thôi không đủ, phải có sự khổ luyện thật nhiều, tôi cũng có cả hai nhưng điều đó không kéo dài- Ronaldo của Brazil thổ lộ. Còn cậu em Ronaldo của Bồ Đào Nha rất kiên nhẫn, khắt khe với chính mình, dường như cậu ấy tìm thấy sự hứng thú cực độ trong tập luyện, còn tôi thì không - Ronaldo béo hóm hỉnh cho biết.

Nhà vô địch World Cup 2002 Ronaldo treo giày năm 2011 sau khi trải qua các CLB Eindhoven, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan.

Tuy nhiên Ro béo lại chưa một lần cùng những ông lớn trên của châu Âu lên ngôi Champions League, còn cậu em cùng tên thì 5 lần cùng rất nhiều kỷ lục bàn thắng trong màu áo tuyển lẫn CLB.

Ronaldo của Brazil thể hiện trên sân và khả năng ghi bàn bằng bản năng,còn Ronaldo của Bồ Đào Nha bằng sự khổ luyện và kỷ luật.

Hai bậc huyền thoại của bóng đá có hai cách đi khác nhau trên con đường trở thành vĩ đại.