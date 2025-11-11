Sát hại bạn ghe cũng là bạn tình đồng tính vì bị tiết lộ chuyện riêng tư 11/11/2025 15:55

(PLO)- Tức giận vì bạn ghe (cũng là bạn tình đồng tính) kể chuyện "quan hệ" với những thuyền viên khác, bị cáo đánh nạn nhân khiến người này tử vong sau đó.

Ngày 11-11, TAND TP.HCM (Cơ sở 1, ở phường Bà Rịa) tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Nhân (19 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) 18 năm tù về tội giết người.

Trước đó, tức giận vì bạn ghe cũng là bạn tình đồng tính tiết lộ chuyện riêng tư, bị cáo đã đánh nạn nhân khiến người này tử vong sau đó.

Theo cáo trạng, tháng 2-2025, Nhân cùng người tên Dũng (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi làm thuê trên một tàu cá.

Tối 8-6, tàu đánh bắt hải sản ở vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 70 hải lý. Các thuyền viên trên tàu tổ chức ăn nhậu.

Nhậu xong, Nhân và Dũng lên cabin tầng 3 nằm. Lúc này, Dũng nói Nhân cho "quan hệ" thì Nhân đồng ý.

Xong việc, Dũng quay xuống cabin tầng 2 nhưng lại kể chuyện riêng tư, quan hệ tình dục đồng tính trước đó với Nhân cho các thuyền viên khác nghe.

Bị cáo Nhân tại phiên toà. Ảnh: HB

Nghe thấy những lời Dũng kể, Nhân tức giận gọi Dũng xuống cabin tầng 1 để nói chuyện.

Tại đây, Nhân dùng tay đánh, đấm liên tiếp vào đầu, mặt Dũng. Khi Dũng ngã xuống, Nhân nhặt cục sắt hình chữ C gần đó đánh mạnh vào vùng đầu Dũng. Khoảng vài giờ sau Dũng tử vong.

Sau khi gây án, Nhân thừa nhận hành vi của mình.

Tại phiên toà, Nhân cũng thừa nhận hành vi và xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX đã cân nhắc các tình tiết và tuyên mức án như trên.