Sau bữa cơm tối kèm 2 lon bia, một công nhân bị phạt khi đo nồng độ cồn

LÊ ÁNH

(PLO)- Một số công nhân bị lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn cho biết có thói quen uống một vài lon bia sau giờ làm, rồi mới đi về nhà.

Tối 19-10, một tổ tuần tra thuộc đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Triệu, phòng CSGT Công an TP.HCM tuần tra, kiểm soát và đo nồng độ cồn trên Đại lộ Bình Dương (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM).

Clip: Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Triệu đo nồng độ cồn tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.
Theo ghi nhận, lực lượng CSGT đo nồng độ cồn đối với những trường hợp bị nghi ngờ có uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện.
Chỉ trong thời gian ngắn nhiều người điều khiển phương tiện đã bị lực lượng CSGT phát hiện có nồng độ cồn.
Một người đàn ông gần 50 tuổi bị phát hiện có nồng độ cồn 0,172 mg/l khí thở. Người này năn nỉ xin lực lượng CSGT bỏ qua vì phạt thì không có xe đi làm, nhưng lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm.
Người đàn ông này cho biết, sau giờ làm việc có ra quán ăn cơm, uống 2 lon bia rồi đi về.
Một người đàn ông khác bị CSGT kiểm tra có nồng độ cồn với kết quả 0,219 mg/l khí thở. Người này cũng trình bày lý do tương tự.
Người đàn ông cho biết, kết thúc làm việc, đồng nghiệp rủ vào nhà ăn cơm. Tại đây ông chỉ uống 2 lon bia cho vui chứ không có nhậu.
Tổ tuần tra thuộc đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Triệu, phòng CSGT Công an TP.HCM tuần tra, kiểm soát và đo nồng độ cồn trên Đại lộ Bình Dương.
Một số trường hợp khác bị phát hiện có nồng độ cồn rất cao, có một người đàn ông vừa đi ra từ quán nhậu thì ngay lập tức bị lực lượng CSGT phát hiện đo nồng độ cồn.
Theo lãnh đạo phòng CSGT, trong đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, các tổ tuần tra đang tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm.
Lực lượng CSGT sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, ma túy. Cũng theo lãnh đạo phòng CSGT, cán bộ chiến sĩ sẽ không để bất kỳ hành vi vi phạm nào về nồng độ cồn, ma túy bị bỏ lọt với tinh thần "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong xử lý vi phạm. Từ đó, quyết tâm kéo giảm tai nạn trên toàn địa bàn TP.HCM.
Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khác như: chạy quá tốc độ, vi phạm làn đường, dừng đỗ trái phép… Đồng thời, đề cao kỷ luật, xây dựng hình ảnh người CSGT chính quy, thân thiện. Ngoài ra, CSGT sẽ triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp tuần tra khép kín, kiểm soát tại điểm, kết hợp hóa trang, công khai, tăng cường kiểm tra trong các khung giờ cao điểm. Đặc biệt là buổi tối, cuối tuần, dịp lễ, những giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm.
LÊ ÁNH
