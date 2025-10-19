Sau bữa cơm tối kèm 2 lon bia, một công nhân bị phạt khi đo nồng độ cồn

(PLO)- Một số công nhân bị lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn cho biết có thói quen uống một vài lon bia sau giờ làm, rồi mới đi về nhà.
Tối 19-10, một tổ tuần tra thuộc đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Triệu, phòng CSGT Công an TP.HCM tuần tra, kiểm soát và đo nồng độ cồn trên Đại lộ Bình Dương (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM).
Chỉ trong thời gian ngắn nhiều người điều khiển phương tiện đã bị lực lượng CSGT phát hiện có nồng độ cồn.
Theo lãnh đạo phòng CSGT, trong đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, các tổ tuần tra đang tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm.
Lực lượng CSGT sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, ma túy. Cũng theo lãnh đạo phòng CSGT, cán bộ chiến sĩ sẽ không để bất kỳ hành vi vi phạm nào về nồng độ cồn, ma túy bị bỏ lọt với tinh thần "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong xử lý vi phạm. Từ đó, quyết tâm kéo giảm tai nạn trên toàn địa bàn TP.HCM.
Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khác như: chạy quá tốc độ, vi phạm làn đường, dừng đỗ trái phép… Đồng thời, đề cao kỷ luật, xây dựng hình ảnh người CSGT chính quy, thân thiện. Ngoài ra, CSGT sẽ triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp tuần tra khép kín, kiểm soát tại điểm, kết hợp hóa trang, công khai, tăng cường kiểm tra trong các khung giờ cao điểm. Đặc biệt là buổi tối, cuối tuần, dịp lễ, những giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm.