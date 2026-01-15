Sẽ báo cáo Bộ Tài chính vụ chậm trả tiền trợ cấp xã hội ở Đắk Lắk 15/01/2026 14:44

(PLO)- Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đề nghị các xã, phường trả tiền trợ cấp xã hội cho người dân, thống kê cụ thể để báo cáo Bộ Tài chính.

Ngày 15-1, một lãnh đạo xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND xã này đã nhận hướng dẫn của Sở Tài chính về sử dụng kinh phí chi trả trợ cấp xã hội còn thiếu cho các đối tượng trên địa bàn.

UBND xã Ea Rốk thông báo về việc chậm chi trả trợ cấp xã hội. Ảnh: V.B

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Rốk, từ tháng 9 đến tháng 12-2025, xã này chưa được cấp kinh phí để chi trả khoảng 6,6 tỉ đồng tiền trợ cấp xã hội cho nhiều người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo này cho biết căn cứ hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, UBND xã Ea Rốk sẽ sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2026 đã giao cho địa phương, chi trả cho các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội.

"Dự kiến trong tuần này chúng tôi sẽ chi trả tiền trợ cấp xã hội và hoàn thành trong tuần tới"- lãnh đạo xã Ea Rốk nói.

Còn theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2025, Chính phủ đã ban hành nhiều chế độ, chính sách mới (phát sinh sau thời điểm giao dự toán ngân sách năm 2025), về trợ cấp hưu trí xã hội, chính sách cho trẻ em, chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí,…làm tăng kinh phí so với nguồn lực của địa phương; trong khi dự toán đầu năm chưa bố trí kinh phí đảm bảo cho các địa phương thực hiện.

Tại Đắk Lắk, sau nhiều lần điều chỉnh, bổ sung, đến nay vẫn chưa đảm bảo kinh phí để thực hiện chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội năm 2025.

Để giải quyết vấn đề trên, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND các xã, phường chủ động cân đối ngân sách địa phương để thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo phân bổ đúng chính sách, chi trả kịp thời, đúng đối tượng.

Sau khi thực hiện chi trả, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương có tổng hợp số liệu thực chi qua Kho bạc Nhà nước, thuyết minh chi tiết từng đối tượng, mức hỗ trợ, xác định phần kinh phí tăng thêm so với dự toán đầu năm, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Đối với những địa phương không đảm bảo đủ nguồn chi trong năm 2025, Sở Tài chính Đắk Lắk đề nghị chủ động sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2025 và nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2026 đã được giao để thực hiện.

Sau khi Bộ Tài chính thẩm định, bổ sung kinh phí, Sở Tài chính Đắk Lắk sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ lại cho các địa phương theo đúng quy định.