Sẽ 'siết' học sinh điều khiển xe máy điện, xe máy 50 phân khối trước 31-12-2025 25/08/2025 18:44

(PLO)- Sẽ xây dựng kế hoạch quản lý học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe máy có dung tích nhỏ hơn 50 phân khối, hoàn thành trước ngày 31-12-2025.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 435/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp quý III năm 2025.

Theo đó, Thông báo 435 có nêu nội dung về việc xây dựng kế hoạch quản lý học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe máy có dung tích nhỏ hơn 50 phân khối, hoàn thành trước ngày 31-12-2025.

Sẽ xây dựng kế hoạch quản lý học sinh điều khiển xe máy 50 phân khối trước 31-12-2025. Ảnh: PLO

Cụ thể, để tiếp tục nâng cao kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch quản lý với học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe máy có dung tích nhỏ hơn 50 phân khối;

Phối hợp với lực lượng CSGT hướng dẫn các nhà trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai công tác quản lý học sinh, bảo đảm học sinh phải có đủ kiến thức, kỹ năng mới được điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời, kế hoạch này cũng giao Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất chế độ báo cáo Lãnh đạo chủ chốt (thông qua Ban Bí thư hoặc Văn phòng Trung ương) về tình hình TTATGT hằng tháng, hằng quý;

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2025 về phương án đưa nội dung báo cáo tình hình TTATGT vào báo cáo hằng tháng, hằng quý phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ;

Đề xuất các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, rà soát nội dung cảnh báo phương tiện xe cơ giới khi có sự cố, đặc biệt trên đường cao tốc; rà soát, kiến nghị sửa đổi quy định để quản lý hiệu quả hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe; tham mưu xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát, giám sát, phát hiện, xử lý hành vi sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện; kiến nghị về quản lý thanh thiếu niên điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe máy có dung tích nhỏ hơn 50 phân khối, hoàn thành trước ngày 31-12-2025;...