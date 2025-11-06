Sở Công Thương TP.HCM: 'Tòa nhà Bưu điện TP.HCM thành chợ' là chưa chính xác 06/11/2025 22:27

(PLO)- Tòa nhà Bưu điện TP.HCM do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quản lý và Tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng là hai phần tách biệt. Hai tòa nhà có giấy tờ pháp lý riêng biệt và do hai đơn vị khác nhau quản lý.

Sở Công Thương TP.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP.HCM về thông tin Bưu điện TP.HCM (số 2 Công trường Công xã Paris) bị “hóa kiếp” thành chợ, gây ảnh hưởng hình ảnh di tích lịch sử.

Sau khi làm việc với các bên liên quan và rà soát hồ sơ pháp lý tiếp nhận ban đầu, Sở Công Thương khẳng định thông tin trên là chưa chính xác.

Cụ thể, ngày 6-10, Sở Công Thương đã làm việc với các sở ngành liên quan, UBND phường Sài Gòn, Viễn thông TP.HCM và Công ty Cổ phần Minh Nguyên Investment.

Theo báo cáo, khu vực được phản ánh là “chợ Nga” nằm tại Tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn).

​Tòa nhà 125 Hai Bà Trưng và Tòa nhà Bưu điện TP.HCM (số 2 Công trường Công xã Paris) là hai phần hoàn toàn tách biệt.

Cụ thể, Tòa nhà Bưu điện TP.HCM do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quản lý. Còn Tòa nhà 125 Hai Bà Trưng (đoạn giáp đường Nguyễn Văn Bình) thuộc quyền quản lý của Viễn thông TP.HCM.

Hai tòa nhà có giấy tờ pháp lý riêng và do hai đơn vị khác nhau quản lý. Do đó, việc cho thuê tại 125 Hai Bà Trưng không ảnh hưởng đến Tòa nhà Bưu điện TP.HCM

Theo UBND phường Sài Gòn, tại thời điểm đoàn làm việc, Tòa nhà 125 Hai Bà Trưng vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa.

Khu vực có biển hiệu “chợ Nga” ở lầu 1 và trệt chưa hoạt động. Một số thương nhân đã bố trí hàng hóa nhưng phần lớn còn để trống. Các khu vực khác đều đang đóng cửa.

Từ ngoài cổng chính VNPT TP.HCM: Ảnh chụp ngày 6-11, TÚ UYÊN

Đại diện Viễn thông TP.HCM cho biết, đơn vị này đang cho Công ty Cổ phần Minh Nguyên Investment thuê mặt bằng tại 125 Hai Bà Trưng. Thời hạn thuê là hai năm (từ 2025 đến 2027).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, khu đất 125 Hai Bà Trưng được UBND TP.HCM cho Viễn thông TP.HCM thuê 50 năm (từ 2008) để làm văn phòng và trạm viễn thông.

Từ cổng chính đi vào là "Chợ Nga" bên trong. Ảnh: TÚ UYÊN

Về mặt pháp lý, Sở Công Thương cho biết khu vực 125 Hai Bà Trưng phường Sài Gòn không tồn tại chợ hiện hữu và không nằm trong định hướng phát triển chợ của thành phố.

​Bên cạnh đó, hiện nay, do tòa nhà vẫn đang sửa chữa, chưa ghi nhận hoạt động kinh doanh thực tế nên Sở Công Thương chưa đủ cơ sở để xác định "chợ Nga" theo quy định hiện hành.

Sở Công Thương đề xuất UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi, rà soát hoạt động kinh doanh tại 125 Hai Bà Trưng.

Xử lý khi phát hiện hành vi vi phạm và báo cáo đề xuất trình UBND TP.HCM trong trường hợp vượt quá thẩm quyền.