Sóng gió chính trường Thái Lan sau cuộc điện đàm bị rò rỉ giữa Thủ tướng Paetongtarn và ông Hun Sen 19/06/2025 11:13

Chính phủ liên minh do đảng Pheu Thai của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra lãnh đạo đang vấp phải chỉ trích lớn sau khi nội dung cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ, theo tờ Bangkok Post.

Trong cuộc điện đàm, diễn ra ngày 15-6, bà Paetongtarn giải thích lệnh hạn chế biên giới không phải quyết định của chính phủ mà do quân đội Thái Lan đưa ra, đồng thời cho biết bà đang phải đối mặt áp lực trong nước.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (trái) và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: KHMER TIMES

Đồng minh rút lui, đối lập chỉ trích

Tối 18-6 (giờ Thái Lan), đảng Bhumjaithai - đối tác lớn nhất của Pheu Thai - tuyên bố rút khỏi chính phủ liên minh Thái Lan, cho rằng cách hành xử của bà Paetongtarn trong cuộc gọi bị rò rỉ đã làm tổn thương quốc thể và danh dự của quân đội.

“Bhumjaithai sẽ đồng hành cùng toàn thể người dân Thái Lan để ủng hộ quân đội và các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia bằng mọi cách” - tuyên bố của đảng này nêu rõ.

Dù Bhumjaithai có 69 ghế nghị sĩ, liên minh do đảng Pheu Thai – hiện có 142 ghế – dẫn đầu vẫn duy trì thế đa số vững chắc tại Hạ viện, với tổng cộng 261 ghế so với 234 ghế của phe đối lập do đảng Nhân dân lãnh đạo.

Hai đảng liên minh khác là đảng Quốc gia Thống nhất Thái Lan và đảng Dân chủ sẽ tổ chức họp khẩn vào cuối ngày 19-6 để thảo luận tình hình.

Ngày 19-6, đảng Palang Pracharath - đảng tự do thân quân đội từng lãnh đạo chính phủ đến năm 2023 và hiện do Tướng Prawit Wongsuwan đứng đầu – đã lên tiếng kêu gọi bà Paetongtarn từ chức.

Trong tuyên bố của đảng, đoạn ghi âm bị rò rỉ cho thấy bà Paetongtarn “thiếu kinh nghiệm” và “không đủ năng lực điều hành an ninh quốc gia”.

Một đảng đối lập khác là Thai Sang Thai, cũng kêu gọi bà Paetongtarn từ chức, cho rằng cuộc trò chuyện với ông Hun Sen đã “làm tổn hại chủ quyền quốc gia và danh dự quân đội”.

Phản ứng của chính phủ Thái Lan và Campuchia

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra phát biểu ngày 18-6. Ảnh: CHÍNH PHỦ THÁI LAN

Ngày 18-6, Thủ tướng Paetongtarn nói rằng sẽ không có thêm cuộc trò chuyện cá nhân nào với ông Hun Sen sau khi đoạn ghi âm bị rò rỉ.

Bà Paetongtarn thừa nhận giọng nói trong đoạn ghi âm dài 9 phút được tung ra cùng ngày là của bà.

Đoạn ghi âm bắt đầu bằng những lời hỏi thăm sức khỏe, sau đó hai bên đi vào bàn bạc về tranh chấp biên giới đang làm căng thẳng quan hệ giữa hai nước. Bà Paetongtarn nói rằng bà và ông Hun Sen “có cùng mong muốn hòa bình tại cả hai quốc gia”.

Thủ tướng Thái Lan gọi ông Hun Sen một cách kính trọng là “chú”, bà nói: “Cháu không muốn chú nghe lời của phe đối lập như tư lệnh Vùng 2 vì ông ấy là người của bên kia. Sau khi nghe ông ấy nói, cháu không muốn chú buồn hay khó chịu vì thực sự đó không phải là ý của bên cháu”.

Theo Bangkok Post, người được nhắc đến là Trung tướng Boonsin Paadklang, Tư lệnh Vùng Quân sự số 2, phụ trách khu vực đông bắc Thái Lan. Truyền thông đưa tin ông Hun Sen tỏ ra tức giận trước phát biểu công khai của tướng Boonsin rằng “Thái Lan sẵn sàng chiến đấu”.

Bà Paetongtarn cho biết bà đã cố gắng xoa dịu ông Hun Sen bằng cách tiếp cận “ngoài biên bản, trong một cuộc trò chuyện riêng tư”.

“Cuộc đàm thoại đó lẽ ra không nên bị tiết lộ” - bà Paetongtarn nói hôm 18-6.

Cùng ngày, ông Hun Sen xác nhận trên mạng xã hội rằng ông đã ghi âm cuộc gọi nhằm tránh các hiểu lầm và sẽ gửi toàn bộ đoạn ghi âm cho phía Thái Lan, theo tờ Khmer Times.

Tuy nhiên, Chủ tịch Thượng viện Campuchia bác bỏ việc ông tung ra một phần đoạn ghi âm, cho biết ông chỉ chia sẻ với khoảng 80 quan chức trong nước.

Trong cuộc gọi, ông Hun Sen yêu cầu khôi phục lại giờ mở cửa biên giới như trước và bày tỏ thất vọng về việc Thái Lan siết chặt kiểm soát biên giới sau căng thẳng biên giới gần đây.