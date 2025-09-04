Sự việc Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh 'biến mất' khi đang chuẩn bị cao điểm cho SEA Games 04/09/2025 12:33

(PLO)- Chiều nay (4-9), Liên đoàn Quyền anh Việt Nam sẽ họp bàn về việc ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh "biến mất".

Chuyện Chủ tịch LĐ quyền Anh Việt Nam Lưu Tú Bảo bặt vô âm tín đã tìm ra nguyên nhân.

Ông Lưu Tú Bảo lo cho hậu sự cho con trai của ông đang sinh sống ở Mỹ bất ngờ qua đời.

Trao đổi với chúng tôi trưa ngày 4-9, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn Quyền anh Việt Nam, ông Nguyễn Duy Hùng biết: “Chiều nay (4-9), chúng tôi tiến hành họp Ban chấp hành Liên đoàn để đưa ra cách giải quyết chung. Anh Lưu Tú Bảo sang Mỹ lo cho con trai ảnh qua đời, anh ấy buồn. Ngày 8-3, ảnh có liên lạc với chúng tôi tâm sự chuyện buồn của gia đình.

Phó Chủ tịch kiêm TTK LĐ quyền Anh Việt Nam- Ông Nguyễn Duy Hùng.

Con trai anh Bảo sống ở Mỹ nhưng gia đình anh Bảo sống ở Việt Nam, chuyện con trai ảnh mất tất nhiên là ảnh sốc và buồn. Con mất ai mà không buồn. Chiều 4-9, Ban chấp hành sẽ tiến hành họp để thông qua việc có ủy nhiệm người thay thế anh ấy tạm thời vị trí Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam để điều hành công việc trước mắt. Chúng tôi cũng sẽ làm biên bản cáo cáo lên Cục Thể dục thể thao để nắm vấn đề”.

Như vậy, theo ông Nguyễn Duy Hùng, việc Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Lưu Tú Bảo sang Mỹ là lo cho con trai qua đời hồi tháng 3 vừa qua và bị sốc một thời gian dài cho đến nay. Điều đó ảnh hưởng đến công việc điều hành chung của Liên đoàn Quyền anh Việt Nam vốn những năm gần đây cũng hoạt động rất sôi động và sắp tới là chuẩn bị cho SEA Games 33.

Trong thời gian Chủ tịch Lưu Tú Bảo sang Mỹ lo hậu sự cho con trai việc liên lạc với ông rất khó, có lúc không liên lạc được. Tuy nhiên các giải ở Việt Nam vẫn tổ chức và diễn ra bình thường.

Cũng theo lời Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hùng, trong thời gian bận công việc ở Mỹ, có lần ông Bảo gọi điện về và nhờ ông điều hành công việc.

Chiều nay (4-9), Ban chấp hành Liên đoàn Quyền anh tiến hành cuộc họp để qua đó báo cáo tình hình cho Cục Thể dục thể thao và thậm chí bầu người tạm thời ngồi ghế Chủ tịch để điều hành công việc.