Sửa đổi Luật Đất đai: 1 quy định tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhiều dự án 18/08/2025 18:59

(PLO)- Theo Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai, trường hợp dự án hết thời hạn về thu hồi đất, chủ đầu tư đã thỏa thuận được trên 75% diện tích hoặc trên 75% người sử dụng đất thì Nhà nước thu hồi phần diện tích đất còn lại để giao đất, cho thuê đất.

Ngày 18-8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2924. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân cùng dự.

Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp thẩm định Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Đất đai. Ảnh: Hoàng Huy

Tháo gỡ điểm nghẽn

Trình bày dự thảo Tờ trình dự án Luật, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ NN&MT cho biết, Dự thảo Luật gồm 3 điều.

Trong đó, Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, gồm 29 khoản, với 3 nhóm nội dung. Thứ nhất là nhóm nội dung thể chế quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18-NQ/TW được Ban Chấp hành Trung ương cho chủ trương tại Nghị quyết số 69-NQ/TW, được thể hiện trong dự thảo Luật gồm 8 khoản tại Điều 1.

Thứ hai, nhóm các nội dung sửa đổi, bổ sung để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật gồm 7 khoản tại Điều 1.

Thứ ba, nhóm các nội dung sửa đổi để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gồm 10 khoản tại Điều 1 và sửa kỹ thuật tại 4 khoản tại Điều 118.

Điều 2 quy định chuyển tiếp, gồm 11 khoản quy định chuyển tiếp các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện dự án, lựa chọn hình thức thuê đất, về giá đất, về xác định lại diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng đất đối với một số trường hợp, nhận chuyển nhượng dự án bất động sản.

Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành của Luật này kể từ ngày 1-1-2026.

Một nội dung quan trọng được sửa đổi bổ sung trong Dự thảo Luật là vấn đề bảng giá đất, hệ số. Theo đó, Nhà nước quy định hệ số điều chỉnh giá đất, tỉ lệ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các loại hình dự án và hệ số khấu trừ chi phí hạ tầng khi thực hiện dự án.

Dự thảo Luật cũng sửa đổi theo hướng áp dụng Bảng giá đất làm cơ sở xác định các nghĩa vụ tài chính đất đai như trong trường hợp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tính thuế phí liên quan đến việc sử dụng đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất…

Đồng thời, quy định hệ số điều chỉnh giá đất là tỉ lệ tăng, giảm của các khu vực, vị trí đã quy định trong bảng giá đất, được áp dụng cho các trường hợp áp dụng bảng giá đất nhằm điều chỉnh giá đất trong bảng giá đất theo từng năm và được sửa đổi, bổ sung trong năm.

Dự thảo Luật bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng vào Điều 79. Trong đó, trường hợp dự án hết thời hạn về thu hồi đất mà chủ đầu tư đã thỏa thuận được trên 75% diện tích hoặc trên 75% người sử dụng đất thì Nhà nước thu hồi phần diện tích đất còn lại để giao đất, cho thuê đất.

Có nhiều trường hợp nhà đầu tư đã thỏa thuận được trên 75% (thậm chí trên 95% diện tích đất) hoặc đã thỏa thuận được với trên 75% số lượng người sử dụng đất, nhưng vẫn không thể thỏa thuận được để giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại. Vì vậy, nhà đầu tư không thể thực hiện dự án, bị chôn vốn, đất đai bị lãng phí, không đưa vào sử dụng được. Quy định trên sẽ tháo gỡ được vướng mắc, khó khăn cho hàng ngàn dự án đã đền bù dở dang, "da beo” trong nhiều năm qua. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh

Cố gắng "quét" hết bất cập

Nêu ý kiến tại cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị đánh giá tác động kỹ lưỡng, đảm bảo tính khả thi, kiểm soát được của các quy định của dự thảo Luật.

Với bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất quy định như tại dự thảo Luật thì có giải quyết được các vấn đề liên quan đến công tác thực hiện giải phóng mặt bằng sau khi Luật có hiệu lực thi hành không.

Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến đề nghị cân nhắc, giải trình thêm về con số 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất vì nội dung này cần thận trọng bởi ranh giới giữa thoả thuận và hành chính có thể bị mờ đi hoặc lợi dụng.

Kết luận nội dung cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú – Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung để đảm bảo sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng.

Về phạm vi điều chỉnh, cần tiếp tục rà soát, cố gắng “quét” được tất cả những khó khăn, bất cập của các quy định hiện hành và các nội dung mang tính cấp bách để phát triển kinh tế - xã hội để bổ sung vào dự thảo Luật, đồng thời đảm bảo không phát sinh những khó khăn, vướng mắc mới.

Đối với các nội dung như bổ sung 3 trường hợp thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về đấu giá, đấu thầu, cần rà soát, đánh giá tác động kỹ lưỡng và có phương án xử lý.

Đặc biệt, cần chú trọng khâu truyền thống chính sách để làm rõ các quy định của dự thảo Luật. Đồng thời, có cơ chế kiểm soát, hậu kiểm để hạn chế lạm dụng.

Cùng với đó, phải đảm bảo sự thống nhất giữa Luật này với các luật có liên quan, đặc biệt là Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Đầu tư cũng như sự thống nhất trong nội bộ của chính dự thảo luật với các quy định còn lại của Luật Đất đai hiện hành.

Cuối cùng, Thứ trưởng đề nghị hoàn thiện hồ sơ, giải trình, tiếp thu, quy định chuyển tiếp và nhấn mạnh Dự thảo Luật đủ điều kiện trình Chính phủ sau khi tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định.