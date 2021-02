Giải cứu nam thanh niên bị kẹt dương vật giả trong trực tràng

Ngày 4-2, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Quân Y 175 (TP.HCM) cho biết vừa cấp cứu thành công một trường hợp bị tai nạn khi sử dụng dụng cụ tình dục là dương vật giả.

Theo đó, bệnh nhân là nam (31 tuổi, sống ở TP.HCM) nhập viện với tình trạng bị dương vật giả trôi vào trong trực tràng, không lấy ra được.



Phim chụp hình ảnh dụng cụ tình dục trong trực tràng. Ảnh: BVCC



Các bác sĩ đã dùng dụng cụ can thiệp lấy dụng cụ này ra cho bệnh nhân. BS Trần Hà Hiếu, Chủ nhiệm Khoa Nội tiêu hóa cho biết ê kip do BS Trần Văn Hiều, Khoa Nội tiêu hóa chỉ huy đã thực hiện lấy dị vật ra ngoài cho bệnh nhân.

Đa số rơi vào trường hợp này phải mổ mở và bệnh nhân phải dụng hậu môn tạm chờ vết thương lành. Do đó, ê kip đã tính toán làm cách nào lấy dị vật ra mà không phải mổ mở. Do không có dụng cụ chuyên dụng, dụng cụ tình dục lại to nên sau 2, 3 tiếng, ê kip vẫn chưa "tóm" được dị vật để đưa ra ngoài. Bệnh nhân đã được cho nghỉ ngơi, thụt tháo trực tràng, may mắn lúc này đèn pin của dụng cụ thò đầu ra ngoài nên các bác sĩ đã nhanh tay tóm lấy và rút ra.

Mặt khác, bệnh nhân may mắn khi dụng cụ tình dục trơn, không có góc cạnh nên không gây tổn thương đường trực tràng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần quan hệ tình dục an toàn, có biện pháp bảo vệ, khi dùng công cụ tình dục hỗ trợ phải hết sức cẩn trọng.