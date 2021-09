Tối 24-9, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang cho biết trong ngày, tỉnh phát hiện 117 ca nhiễm COVID-19,

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh nhận định tình hình dịch bệnh phát hiện tại các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa vẫn còn xảy ra rải rác tại các huyện trong đó tập trung tại huyện An Phú (30 trường hợp).

Trong ngày số trường hợp cộng đồng cao nhất có huyện Phú Tân 42 trường hợp phát hiện trong tầm soát diện rộng, xảy ra rải rác tại 7 xã, thị trấn. Hiện nay, nguy cơ số ca mắc ngoài cộng đồng vẫn còn, nhất là huyện Phú Tân, Chợ Mới và An Phú.

Qua so sánh 2 tuần từ ngày 18-9 đến 24-9, có 5/11 huyện giảm; 6 huyện có số ca mắc tăng, trong đó 02 huyện tăng cao gồm Phú Tân tăng 263 trường hợp, Chợ Mới tăng 89 trường hợp và Tịnh Biên tăng 20 trường hợp.

Các trường hợp tăng đều trong công tác xét nghiệm tầm soát diện rộng chiếm đa phần. Trong tuần ngành chức năng phát hiện 13 ổ dịch mới (tổng số 1.010 ca mắc) trong đó 3 ổ ở thị trấn An Phú, xã Đa Phước, xã Phú Hội, huyện An Phú; 4 ổ dịch ở các xã Long Hòa, Phú Thọ, Phú An và Phú Long, huyện Phú Tân.

Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15-4 đến nay là 4.331 trường hợp (có 10 trường hợp tái dương tính), trong đó có 2.330 trường hợp khỏi bệnh.