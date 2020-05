Agribank phát hành thẻ chip nội địa trên toàn hệ thống

Chuyển đổi thẻ thanh toán nội địa từ thẻ từ sang thẻ chip là một trong những giải pháp trọng tâm của Agribank tuân thủ theo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 41/2018/TT-NHNN ngày 28-12-2018 của Ngân hàng Nhà nước.



Thẻ nội địa (ATM) là một trong những phương tiện thanh toán phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Chủ thẻ nội địa Agribank có thể sử dụng thẻ để rút tiền, thanh toán hàng hóa dịch vụ trực tiếp tại các đơn vị chấp nhận thẻ hoặc trên môi trường Internet.

Bên cạnh những tiện ích do thẻ mang lại, thời gian gần đây trên các phương tiện truyền thông cũng đề cập nhiều về các trường hợp chủ thẻ bị mất tiền do thẻ từ của khách hàng bị đánh cắp dữ liệu (skimming) trong quá trình sử dụng. Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng, vấn đề đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán thẻ được Agribank cũng như chủ thẻ đặc biệt quan tâm thì thẻ chip nội địa ra đời theo chuẩn VCCS chính là đáp án cho bài toán đó.

Tính năng vượt trội của thẻ chip nội địa.



An toàn và bảo mật

Thẻ chip nội địa Agribank đáp ứng đầy đủ các yếu tố kỹ thuật về an toàn, bảo mật theo bộ tiêu chuẩn VCCS tiên tiến nhất. Thẻ sử dụng vi mạch chip để lưu giữ thông tin thẻ thay vì lưu trên dải từ, giảm thiểu các giao dịch giả mạo, gian lận do chỉ có ngân hàng phát hành mới đọc được dữ liệu trong thẻ. Mỗi giao dịch sẽ có một mã xác thực riêng, đảm bảo không lấy cắp dữ liệu để giả mạo được giao dịch thẻ.

Công nghệ không tiếp xúc “tap & go”

Thanh toán không tiếp xúc, "tap & go"- "chạm và đi" cùng với việc cho phép thanh toán không xác thực người dùng với giao dịch giá trị nhỏ của thẻ chip không tiếp xúc sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ xử lý giao dịch thanh toán, tiện lợi hơn thanh toán bằng tiền mặt. Chỉ với thao tác chạm nhẹ vào thiết bị POS mà không cần quẹt hay đưa chip vào đầu đọc thẻ là khách hàng đã có thể bắt đầu thực hiện giao dịch.

Đa tiện ích, đa ứng dụng

Thẻ chip nội địa Agribank có thể tích hợp các ứng dụng các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với các ngành khác như giao thông, bảo hiểm, y tế, giáo dục và dịch vụ công… Đặc biệt, thẻ chip nội địa Agribank thiết kế tối ưu để ứng dụng thanh toán trong giao thông với tốc độ hoàn thành giao dịch thông thường 150-200 mns, đáp ứng tiêu chuẩn thanh toán trong giao thông công cộng (dưới 300 mns).

Như vậy, song song với việc phát hành thẻ chip nội địa không tiếp xúc thì Agribank cũng đang phát hành thẻ chip quốc tế không tiếp xúc thương hiệu Visa/Mastercard theo chuẩn EMV. Bên cạnh đó, tại tất cả các ATM/CDM/POS của Agribank cũng đã hoàn thành cập nhật tính năng chấp nhận thanh toán thẻ chip nội địa, quốc tế không tiếp xúc để hỗ trợ khách hàng giao dịch.

Hiện nay, Agribank đang phục vụ hơn 13 triệu thẻ đang hoạt động và luôn duy trì vị thế Top 3 ngân hàng thương mại trên thị trường với hơn 3.000 ATM/CDM, hơn 24.000 POS được lắp đặt phân bổ trên khắp các tỉnh thành, vùng miền xa xôi trên toàn quốc. Việc Agribank phát hành thẻ chip nội địa không tiếp xúc theo bộ tiêu chuẩn VCCS không chỉ giúp gia tăng nhiều tính năng, tiện ích cho khách hàng mà còn góp phần quan trọng cho thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Để sở hữu chiếc thẻ chip nội địa không tiếp xúc với nhiều tiện ích vượt trội nói trên, bạn chỉ cần đến bất kỳ điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc đề nghị phát hành. Thủ tục đơn giản, linh hoạt bao gồm: Giấy đê nghị phát hành thẻ nội địa; Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ nội địa; Bản sao CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực.

Thông tin tin chi tiết www.agribank.com.vn – Hotline: 1900558818.