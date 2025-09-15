Tài xế xe bồn cố tình kéo lê nữ sinh 15 tuổi: Dấu hiệu tội giết người vì động cơ đê hèn 15/09/2025 14:40

(PLO)- Theo luật sư, hành vi cố tình kéo lê nữ sinh 15 tuổi dẫn đến thương tích nặng rồi làm em này tử vong có dấu hiệu của tội giết người với tình tiết định khung giết người dưới 16 tuổi và vì động cơ đê hèn...

Ngày 15-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (51 tuổi; ngụ Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Long là tài xế xe bồn cố tình kéo lê nữ sinh 15 tuổi đến tử vong.

Thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh CTV

Cụ thể, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 13-9 xảy ra vụ TNGT giữa xe bồn chở bê tông và xe máy điện tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên (Hà Nội). Sự việc khiến nữ sinh 15 tuổi chạy xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, nhưng sau đó tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc tài xế xe bồn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tài xế Đinh Văn Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú.

Tại cơ quan công an, Long thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe bồn kéo lê nữ sinh 15 tuổi trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi làm em này tử vong.

Long cho biết mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.

Tài xế xe bồn Đinh Văn Long. Ảnh CA

Hành vi tàn nhẫn của Long sẽ đối diện với tội danh và hình phạt như thế nào?

Luật sư Trần Vân Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết hành vi của Long thực sự khiến ông và nhiều người cảm thấy phẫn nộ.

Thay vì khi xảy ra tai nạn tài xế phải dừng lại và gấp rút đưa người bị thương đi cấp cứu thì Long lại tiếp tục điều khiển xe bồn kéo lê nữ sinh trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi làm em này tử vong.

Hành vi của tài xế rất tàn nhẫn, mang tính ích kỷ, chỉ lo lợi ích cho bản thân, bất chấp đạo đức, pháp luật, cần lên án và hình phạt thích đáng.

Hành vi này của tài xế cho thấy rất rõ ý thức nhằm tước mạng tính mạng của thiếu nữ. Vì vậy, hành vi này có dấu hiệu của tội giết người theo Điều 123 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với tình tiết định khung giết người dưới 16 tuổi và vì động cơ đê hèn.

Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Chương 2 Nghị quyết số 04-HĐTPTANDTC/NQ ngày 29-11-1986 hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của BLHS đối với tội giết người hướng dẫn: “Thực hiện tội giết người một cách man rợ...”

Hành vi tiếp tục kéo lê nữ sinh thể hiện tài xế không còn tính người, dùng những thủ đoạn gây đau đớn cao độ hoặc gây khủng khiếp, rùng rợn trong xã hội nên cơ quan chức năng có thể xem xét cả tình tiết này.

Về hình phạt hành vi này sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

TAND Tối cao cũng đã ban hành Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi gây tai nạn.

Cụ thể, tình huống án lệ là sau khi gây ra tai nạn giao thông cho bị hại, bị cáo dừng xe xuống kiểm tra thấy bị hại nằm dưới gầm xe ô tô, không xác định được bị hại còn sống hay đã chết, bị cáo tiếp tục điều khiển xe chèn lên người bị hại. Hậu quả là bị hại chết.

Án lệ xác định trường hợp này bị cáo phải bị truy cứu TNHS về tội giết người. Hành vi của tài xế Long tương tự như tình huống của án lệ trên.