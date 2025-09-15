Tài xế xe bồn khai: Cố tình kéo lê nữ sinh 15 tuổi để khỏi bồi thường 15/09/2025 08:52

(PLO)- Tài xế xe bồn khai sau khi gây tai nạn đã cố ý tiếp tục điều khiển ô tô kéo lê nữ sinh 15 tuổi trên đường, dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong, và công an đang tạm giữ hình sự người này để điều tra hành vi giết người.

Ngày 15-9, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự đối với Đinh Văn Long (51 tuổi; thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người. Long là tài xế xe bồn cố tình kéo lê nữ sinh 15 tuổi đến chết.

Chân dung tài xế xe bồn Đinh Văn Long. Ảnh CA

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 ngày 13-9 xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở bê tông và xe máy điện tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên (Hà Nội). Sự việc khiến nữ sinh 15 tuổi điều khiển xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc tài xế xe bồn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh CTV

‎Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp các đơn vị chức năng, Công an xã Phú Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

‎Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tài xế Đinh Văn Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Long đã thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nữ sinh 15 tuổi trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong.

Long cho biết, mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân. Kết quả xét nghiệm đối với Long cho thấy không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.

Công an Hà Nội đánh giá đây là hành vi vi phạm của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Văn Long để điều tra về hành vi giết người.

‎Hiện Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.