Tạm ngưng xe lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM trong 2 ngày 13/04/2026 10:26

(PLO)- Phòng CSGT thông báo tạm ngưng phương tiện lưu thông từ 21 giờ 55 đến 22 giờ 20 ngày 16-4 (thứ Năm) và từ 20 giờ 30 đến 21 giờ ngày 19-4 (Chủ nhật) trên nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM.

Ngày 13-4, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường trung tâm TP để phục vụ chương trình rước đuốc Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM lần thứ 1 năm 2026.

Một phần mặt đường cầu Ba Son, đường R12 (chiều từ Cầu Ba Son xuống Đường R12 hướng ra Tố Hữu) sẽ hạn chế phương tiện lưu thông. Ảnh: NHƯ NGỌC

Cụ thể, Phòng PC08 thông báo như sau:

Tổ chức ghi hình rước đuốc: Từ 22 giờ ngày 16-4 (thứ Năm). Lễ rước đuốc chính thức: Dự kiến 20 giờ 30 ngày 19-4 (Chủ nhật).

Lộ trình rước đuốc: Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP.HCM (Bến Nhà Rồng) – Nguyễn Tất Thành – Cầu Khánh Hội – Tôn Đức Thắng – lên Cầu Ba Son – Đường R12 – rẽ phải Đường D6 – rẽ phải Đường N12 – Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Trong thời gian diễn chương trình sẽ tạm ngưng phương tiện lưu thông từ 21 giờ 55 đến 22 giờ 20 ngày 16-4 (thứ Năm) và từ 20 giờ 30 đến 21 giờ ngày 19-4 (Chủ nhật).

Theo Phòng PC08, các tuyến đường liên quan gồm:

Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu lên cầu Khánh Hội): Tạm ngưng phương tiện vào Nguyễn Tất Thành hướng lên cầu Khánh Hội vào Tôn Đức Thắng.

Dạ cầu Khánh Hội (đoạn từ Võ Văn Kiệt xuống dạ cầu, phường Sài Gòn): Tạm ngưng phương tiện từ Võ Văn Kiệt xuống dạ cầu Khánh Hội vào Tôn Đức Thắng.

Dạ cầu Khánh Hội (đoạn từ Vòng xoay Đại học Luật xuống dạ cầu): Tạm ngưng phương tiện từ Bến Vân Đồn vào Nguyễn Tất Thành để lên cầu Khánh Hội (mặt cổng chính Bảo tàng Hồ Chí Minh – Bến Nhà Rồng).

Đường Tôn Đức Thắng: Chiều đường lưu thông đoạn từ cầu Khánh Hội đến lên nhánh dẫn cầu Ba Son.

Toàn nhánh dẫn lên cầu Ba Son (dọc Công viên Bạch Đằng).

Một phần mặt đường cầu Ba Son, đường R12 (chiều từ Cầu Ba Son xuống Đường R12 hướng ra Tố Hữu).

Toàn bộ tuyến Đường D6 và đường N12 dẫn vào Công viên Bờ sông Sài Gòn (điểm tổ chức Lễ Khai mạc).

Người dân có thể lựa chọn lộ trình thay thế như sau:

Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Sài Gòn: Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu – Cầu Calmette – Calmette – Trần Hưng Đạo – Lê Lợi – Pasteur…

Hướng từ phường Sài Gòn đi phường An Khánh: Võ Văn Kiệt – Pasteur – Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng – lên cầu Ba Son (hoặc Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Cầu Thủ Thiêm).

Phòng PC08 lưu ý người dân chú ý khi điều khiển phương tiện lưu thông qua các tuyến đường trên vào khung thời gian tổ chức chương trình. Đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo TTATGT hoặc hệ thống báo hiệu. Người dân không dừng, đậu dưới lòng đường đoạn tổ chức hoạt động hoặc tại các giao lộ để xem gây cản trở giao thông.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.