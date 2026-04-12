TP.HCM động thổ nhiều công trình giao thông trọng điểm dịp Lễ 30-4 12/04/2026 09:01

(PLO)- TP.HCM triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm để chào mừng 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các dự án giao thông trọng điểm được TP.HCM khởi công, động thổ khánh thành để chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bao gồm: Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Cao tốc Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành và thông xe nhánh cầu N3 - dự án xây dựng nút giao An Phú.

Đây đều là những dự án giao thông trọng điểm góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Khởi công metro số 2, đường tới sân bay Long Thành gần hơn

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, dịp Lễ 30-4, TP sẽ tiến hành động thổ dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, đây là công trình giao thông quan trọng kết nối với metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương. Đặc biệt, đây cũng là đoạn tiếp nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 46.200 tỉ, được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư được thanh toán bằng các quỹ đất TOD dọc tuyến và phần diện tích đất tối ưu tại khu vực depot.

Hiện TP đang tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án Bến Thành - Thủ Thiêm, phấn đấu khởi công, động thổ trước 30-4. Tiếp đó là tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, phấn đấu khởi công trước 30-6. Từ đó, quyết tâm đưa vào khai thác, vận hành đồng bộ, liên thông xuyên tuyến Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm - Long Thành vào năm 2030 để phát huy hiệu quả kết nối TP với cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Công ty Đại Quang Minh - đơn vị đề xuất - tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm có chiều dài 6 km đi ngầm tuyến với 6 ga gồm: Hàm Nghi, Tố Hữu, Cung Thiếu Nhi, Bệnh viện Quốc tế, Bình Khánh, Thủ Thiêm.

Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm có điểm đầu tại ga Bến Thành, đi dọc đường Hàm Nghi, tiếp tục ngầm qua đường hầm sông Sài Gòn để sang khu đô thị Thủ Thiêm, sau đó đi ngầm dọc theo đường Mai Chí Thọ về Bệnh viện Quốc tế, ga Bình Khánh và về điểm cuối tại ga Thủ Thiêm.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết tuyến metro này đi ngầm hoàn toàn nên sẽ không tổ chức thi tuyển kiến trúc. Trong đó, ga Hàm Nghi sẽ được thiết kế ngầm 4 tầng dưới lòng đất.

Ga Thủ Thiêm theo thiết kế là nhà ga ngầm 1 tầng hầm và 1 tầng trên mặt đất nhằm chuẩn bị cho đoạn tuyến chuyển tiếp từ đi ngầm lên đi trên cao vượt qua nút giao An Phú của tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã lấy ý kiến các địa phương có tuyến đi qua. Các địa phương đã thống nhất hướng tuyến, không có ý kiến phản đối phương án tuyến công trình và vị trí công trình theo tuyến của dự án.

Cấp tốc làm cao tốc Hồ Tràm kết nối sân bay Long Thành

Trong tháng 4 này, TP.HCM cũng sẽ khởi công dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án được triển khai theo dạng cấp tốc.

Sở Xây dựng TP cho biết trước sáp nhập, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định việc kết nối giao thông giữa cụm khu du lịch biển quốc gia Long Hải - Phước Hải và Hồ Tràm - Bình Châu với Cảng hàng không quốc tế Long Thành là ưu tiên hàng đầu.

Trong đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã thực hiện bổ sung tuyến đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo trình tự thủ tục rút gọn vào quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Sau sáp nhập, TP.HCM trở thành một siêu đô thị, việc đầu tư hoàn thành hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ là rất bức thiết, cần đi trước một bước và đã được xác định rõ tại Chương trình hành động số 03 của Thành ủy TP.HCM.

Theo đó, dự án đường cao tốc này kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một trong các công trình trọng điểm của TP và thời gian hoàn thành vào năm 2027. Tuy nhiên đến nay, việc đảm bảo tiến độ theo yêu cầu là khó đáp ứng.

Do đó, việc triển khai thực hiện dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo tính chất dự án có yêu cầu cấp bách, phải thực hiện ngay là rất cần thiết để rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành.

Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (chủ đầu tư), cho biết dự án có chiều dài 41km, điểm đầu giao với đường Vành đai 4 TP.HCM và tỉnh lộ 991, điểm cuối giao với đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu ĐT 994 tại khu vực xã Hồ Tràm.

Dự án quy mô tối thiểu 6 làn xe với tổng vốn đầu tư khoảng 51.000 tỉ đồng. Đặc biệt dự án cao tốc này được đề xuất triển khai theo diện dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay.

Khởi động Cảng Cần Giờ - kỳ vọng trở thành nam châm thu hút dòng vốn FDI

Đặc biệt, "siêu cảng" Cần Giờ cũng được động thổ dịp này. Sở Xây dựng TP cho biết Công ty CP Cảng Sài Gòn sẽ là đơn vị chuẩn bị dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và công bố đối tác chiến lược.

Nhà đầu tư dự kiến là Liên danh gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có quy mô khoảng 571 ha, công suất thiết kế 21 triệu TEU/năm, có khả năng tiếp nhận tàu container trên 250.000 DWT (trên 24.000 TEU). Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 128.872,7 tỉ đồng (tương đương 4,99 tỉ USD).

Dự kiến lễ động thổ sẽ diễn ra vào ngày 30-4 tại khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, phường Xóm Chiếu, TP.HCM.

Theo Sở Xây dựng, khi đi vào hoạt động, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ góp phần nâng cao năng lực logistics, thu hút đầu tư và gia tăng vị thế hàng hải quốc tế của TP.HCM cũng như của Việt Nam. Dự kiến, cảng sẽ đóng góp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước khoảng 34.000 – 40.000 tỉ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 6.000 – 8.000 lao động.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng mức đầu tư hơn 128.000 tỉ đồng.

Không chỉ mang lại nguồn thu lớn, dự án còn tạo động lực thúc đẩy phát triển đồng bộ hạ tầng khu vực, làm nền tảng hình thành các trung tâm logistics, khu thương mại tự do gắn với cảng trung chuyển quốc tế, qua đó thu hút các tập đoàn vận tải biển, logistics, thương mại, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm hàng đầu thế giới đến đặt trụ sở hoạt động.

Ngoài ra, cảng được kỳ vọng sẽ trở thành nam châm thu hút dòng vốn FDI, hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp toàn vùng Đông Nam Bộ và góp phần thúc đẩy hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là đặt mục tiêu trở thành cảng chuyên về trung chuyển có tỉ lệ hàng container trung chuyển là 75 - 80%, còn lại 20 - 25% là hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam. Sau năm 2050, khi cảng đã đạt công suất tối đa, khu cảng Cái Mép - Thị Vải tiếp tục thu hút hàng trung chuyển quốc tế để hướng đến mục tiêu tỉ lệ hàng trung chuyển quốc tế đạt 50%.

Dự kiến lễ động thổ sẽ diễn tại khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, phường Xóm Chiếu. Ảnh: TL

Ngoài ra, dịp này TP.HCM cũng động thổ Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2) và Cảng Cái Mép Hạ (giai đoạn 1).

Trong đó, dự án Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2) đang được chủ đầu tư chuẩn bị tổ chức lễ động thổ. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 2 khoảng 8.361,6 tỉ đồng.

Ở giai đoạn 2, dự án sẽ đầu tư bổ sung các hạng mục như cầu cảng chính, cầu cảng thượng lưu và cầu cảng sà lan.

Lễ động thổ được triển khai ngày 17-4, tại vị trí thuộc khu đất dự án Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link, phường Tân Phước, TP.HCM.

Tương tự, Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) có diện tích 351,2 ha, với tổng chiều dài cầu bến khoảng 6.856 m. Công suất thiết kế khoảng 11 triệu TEU/năm.

Trong đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư 2 cầu cảng dài 900 m, 9 bến sà lan dài 1.027 m, với tổng mức đầu tư khoảng 14.867 tỉ đồng. Lễ động thổ được triển khai trước ngày 30-4, tại khuôn viên đất dự án đường Liên Cảng Cái Mép - Thị Vải, phường Tân Phước, TP.HCM.

Theo Sở Xây dựng, 3 dự án cảng biển đều là dự án trọng điểm, đang chuẩn bị khởi động, động thổ, khởi công vào dịp 30-4-2026.

