Tạm thời chỉ cho ô tô dưới 9 chỗ chạy vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 23/04/2026 15:09

(PLO)- Trong giai đoạn đầu chỉ cho phép xe ô tô dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm giảm áp lực giao thông và đảm bảo an toàn.

Ngày 23-4, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông khi đưa vào khai thác tạm tuyến chính thuộc Dự án Thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo kế hoạch, trước ngày 30-4-2026, đoạn tuyến chính Dự án Thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 18 km từ nút giao Long Thành kết nối với dự án Thành phần 3 trên địa bàn qua TP.HCM dài gần 20 km sẽ được đưa vào khai thác tạm.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ đưa vào khai thác tạm gần 38 km và cho xe ô tô dưới 9 chỗ được lưu thông. Ảnh: VŨ HỘI.

Tuy nhiên, do Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa hoàn thành và đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành đang thi công mở rộng, việc tổ chức kết nối giao thông vào cao tốc gặp nhiều hạn chế.

Hiện tại, phương án khả thi duy nhất là tổ chức cho phương tiện tiếp cận cao tốc thông qua đường Bưng Môn (xã Long Thành quản lý). Tuy nhiên, đường Bưng Môn có mặt cắt hẹp, chỉ khoảng 9 m, không có lề đường, dân cư hai bên đông đúc, gần chợ Long An, khu tái định cư và nhiều trường học.

Trước những điều kiện hạ tầng còn hạn chế, Cục Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan thống nhất trong giai đoạn đầu chỉ cho phép xe ô tô dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc qua hướng kết nối này nhằm giảm áp lực giao thông và đảm bảo an toàn.

Để phục vụ khai thác tạm, Ban Quản lý dự án 85 đang chỉ đạo nhà thầu khẩn trương sửa chữa, thảm lại mặt đường Bưng Môn. Đồng thời, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo chỉ dẫn, biển cấm và hạn chế phương tiện theo phương án tổ chức giao thông đã được thống nhất.

Do đó, Ban Quản lý dự án 85 kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ lộ trình tiếp cận cao tốc từ quốc lộ 51. Đồng thời, đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực đường Bưng Môn và các tuyến đường gom, đặc biệt trong giờ cao điểm và các dịp lễ.