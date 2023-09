'Tân trang' iPhone 15, Apple quyết tâm thay đổi để tăng doanh số

(PLO)- Theo nhiều nguồn tin, Apple khả năng cao sẽ bổ sung nhiều nâng cấp mới từ ngoại hình cho đến các tính năng trên thế hệ iPhone 15 sắp tới. Nhờ sở hữu nhiều cải tiến trước nay chưa từng xuất hiện, phiên bản iPhone 15 lần này sẽ không khỏi khiến người hâm mộ trầm trồ.

1. iPhone 15 Plus được thay đổi diện mạo

Dựa trên những hình ảnh được rò rỉ từ kênh YouTube 4RMD, Apple sẽ trang bị thêm cho bản Plus của iPhone 15 tính năng Dynamic Island - thiết kế hình “viên thuốc" thay thế cho notch “tai thỏ” truyền thống. Dynamic Island cho phép iPhone 15 Plus dễ dàng thao tác đa nhiễm cũng như tăng thêm không gian hiển thị, giúp tổng thể máy trở nên hài hòa hơn.

Apple cũng dự kiến cho ra mắt thêm nhiều màu sắc độc đáo, mới lạ trên iPhone 15 Plus như màu xanh lam, hồng baby, cam tươi... bên cạnh các màu cơ bản như trắng, đen, đỏ.

Thêm vào đó, iPhone 15 Plus nhiều khả năng sẽ chuyển sang sử dụng cổng sạc USB-C thay cho cổng sạc lightning nhằm tăng tốc độ sạc và truyền dữ liệu.

Mặc dù có nhiều thay đổi về thiết kế nhưng Apple vẫn sử dụng chip A16 Bionic trước đây trên iPhone 15 Plus. Tuy nhiên, người dùng không cần quá lo ngại do Apple sẽ cung cấp một số nâng cấp về hiệu năng giúp iPhone 15 Plus tăng tốc độ xử lý, mang đến cho người dùng trải nghiệm cực kỳ “mượt”.

Sau lần “chào sân” không mấy thành công của iPhone 14 Plus trước đây, Apple dường như đã rút ra kinh nghiệm và đang không ngừng nỗ lực để cho ra mắt một phiên bản iPhone 15 Plus đáng mua hơn bao giờ hết.

2. iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max nâng cấp mới cực đỉnh

Dự kiến vào tháng 9 này, Apple sẽ mang đến vô vàn tính năng độc đáo về camera, thiết kế và hiệu năng chỉ xuất hiện trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ được trang bị khung viền bezel siêu mỏng chỉ 1.55mm, giúp gia tăng không gian hiển thị và cho trải nghiệm tràn viền đẳng cấp, mãn nhãn.

Chưa dừng lại ở đó, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max cũng sẽ được trang bị thêm nhiều cải tiến mới như bộ sưu tập màu sắc đặc biệt, khung viền titanium hay cổng sạc USB-C giúp tăng thời gian sạc và phù hợp với quy định từ Liên minh châu Âu.

Thương hiệu “Táo khuyết" còn dự kiến nâng cấp chất lượng camera trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max với ống kính tiềm vọng mới, mang tới chất lượng ảnh chụp rõ nét, đều màu nhưng điều này sẽ khiến camera lồi hơn.

Theo thông tin từ Macrumors, Apple sẽ tích hợp hơn 20 tác vụ khác nhau như tắt tiếng, chụp ảnh màn hình, khởi chạy máy ảnh… thành nút hành động ở thể rắn/nút bấm vật lý để không còn một khe hở nào trên thiết bị.

Với hàng loạt điểm nâng cấp mới, việc Apple tăng giá iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max lên khoảng 100-200 USD so với thế hệ tiền nhiệm là điều dễ hiểu. Chính vậy nên, mức giá mở bán tại Việt Nam dự kiến cũng cao hơn năm trước và nhiều iFans sẽ không thích điều này.

Nhìn chung, bộ đôi iPhone 15 Pro vẫn là những siêu phẩm đáng mong đợi của năm 2023 với những tính năng công nghệ ưu việt, lần đầu tiên xuất hiện. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến nhiều người dùng bắt đầu tìm hiểu thêm về hình thức trả góp tại các đại lý ủy quyền của Apple như trả góp iPhone 15 series ShopDunk để sở hữu siêu phẩm này sớm nhất.

Trên đây là toàn bộ đánh giá về iPhone 15 của dựa trên những nguồn thông tin uy tín trong lĩnh vực công nghệ. Hãy cùng chờ đợi iPhone 15 series chính thức ra mắt vào 10 giờ sáng ngày 12-9 (giờ Mỹ) tương đương 0 giờ ngày 13-9 tại Việt Nam.

NK