TAND TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 13/09/2025 16:54

(PLO)- Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao “Huân chương Lao động hạng Nhất” cho TAND TP Hà Nội và TAND TP.HCM.

Ngày 13-9, TAND Tối cao tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13-9-1945 – 13-9-2025). Tại lễ kỷ niệm, TAND TP Hà Nội và TAND TP.HCM được trao tặng “Huân chương lao động hạng Nhất”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao “Huân chương Lao động hạng Nhất” cho TAND TP Hà Nội và TAND TP.HCM. Ảnh: CTV

Trong 80 năm thành lập và phát triển, dù trong hoàn cảnh nào, từ những năm tháng kháng chiến cam go, ác liệt đến những tháng năm hòa bình, đổi mới phát triển đất nước, các thế hệ cán bộ, công chức Tòa án luôn tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Đảng, Nhà nước; nỗ lực phấn đấu; vượt mọi khó khăn, thử thách; đoàn kết một lòng, phấn đấu xây dựng Tòa án nhân dân xứng đáng trở thành biểu tượng của công lý.

Ghi nhận những đóng góp này, nhân dịp 80 năm ngày truyền thống ngành Tòa án, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhất” cho TAND TP Hà Nội và TAND TP.HCM.

Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong xét xử, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi trong thời gian qua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Danh hiệu này thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.

Cũng nhân dịp này, TAND Tối cao vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.