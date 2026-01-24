Tàu hàng 3.000 tấn của Trung Quốc mắc cạn ở biển Quảng Trị 24/01/2026 15:44

(PLO)- Rất may mắn, 11 thuyền viên trên tàu hàng của Trung Quốc mắc cạn đã được cứu hộ an toàn.

Ngày 24-1, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) thông tin 11 thuyền viên trên tàu hàng của Trung Quốc mắc cạn đã được đưa vào bờ an toàn.

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tàu Thanh Thành Đạt do ông Lường Văn Hưng (48 tuổi, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng. Tàu xuất phát từ cảng Yangpu (Trung Quốc) đến cảng Cửa Việt.

Tàu hàng bị mắc cạn khi cách bờ biển khoảng 700 m.

Tuy nhiên, quá trình tàu hàng đang vào làm thủ tục thì bị sự cố mắc cạn.

Vị trí mắc cạn được xác định cách bờ biển khoảng 700 m. Trên tàu thời điểm đó có 11 thuyền viên và đã được hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.

Vì thời tiết không thuận lợi nên phương án lai dắt tàu vào cảng chưa được thực hiện.