Tàu HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh cập Cảng Nhà Rồng 22/09/2025 19:14

(PLO)- Chuyến thăm của tàu HMS Richmond thuộc Hải quân Hoàng gia Anh đến TP.HCM thể hiện cam kết thiết lập quan hệ ngoại giao song phương giữa Việt Nam - Vương quốc Anh.

Chiều 22-9, tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond cập Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP.HCM trong bốn ngày.

Chuyến thăm diễn ra nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh, đồng thời, thể hiện cam kết thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, trong đó hợp tác về an ninh, quốc phòng giữa hai quốc gia đang ngày càng được củng cố và phát triển.

Đại diện TP.HCM đón tàu HMS Richmond tại cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dự lễ đón tàu có ông Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam cùng đại diện các đơn vị Vùng 2 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 3, Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Đến thăm TP.HCM, Trung tá Richard Kemp, Chỉ huy tàu HMS Richmond, bày tỏ niềm vui và khẳng định chuyến thăm lần này không chỉ là cơ hội tăng cường hợp tác của Hải quân Hoàng gia Anh với các đối tác Việt Nam mà còn là sự khẳng định cam kết không ngừng của Vương quốc Anh trong thúc đẩy ổn định và an ninh toàn cầu khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đoàn tham quan tàu HSM Richmond. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong thời gian ở TP.HCM, thủy thủ đoàn tàu HSM Richmond gồm 185 sỹ quan, thủy thủ sẽ đến chào xã giao lãnh đạo TP.HCM; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với cán bộ, chiến sỹ hải quân Việt Nam và tham quan một số di tích văn hóa, lịch sử, danh lam, thắng cảnh tại TP.

Tàu hộ vệ tên lửa HMS Richmond thuộc lớp Type 23 được Hải quân Anh chế tạo và đưa vào biên chế từ năm 1993. Tàu có chiều dài 133 m; ngang 16,1 m; mớn nước 7,3 m; trọng tải tối đa 4.900 tấn. Vận tốc tàu có thể đạt 52 km/giờ với tầm hoạt động lên tới 14.000 km.

Tàu HSM Richmond được sử dụng trong các nhiệm vụ săn tàu ngầm, chống cướp biển, tội phạm xuyên biên giới và hỗ trợ nhân đạo.

Trước đó, vào năm 2021, tàu HMS Richmond đã từng thực hiện chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.