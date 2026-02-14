Tàu SAR 274 vượt biển cứu du khách Đức bị tai nạn trên tàu khách 14/02/2026 13:22

(PLO)- Tàu cứu nạn SAR 274 đã kịp thời ứng cứu một du khách người Đức gặp tai nạn nguy kịch khi đang trên hành trình từ Quảng Ninh đi Singapore.

Ngày 14-2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) cho biết đơn vị vừa ứng cứu kịp thời một du khách quốc tịch Đức nguy kịch trên biển.

Clip Cứu nạn du khách Đức nguy kịch trên tàu từ Quảng Ninh đi Singapore.

Cụ thể, lúc 0 giờ 04 cùng ngày, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận thông tin cứu nạn từ tàu MEIN SCHIFF 6 (quốc tịch Malta) đang hành trình từ Quảng Ninh đi Singapore.

Khi tàu cách Đà Nẵng khoảng 215 hải lý, hành khách Giovanni De Villa (66 tuổi, quốc tịch Đức) bất ngờ trượt ngã bất tỉnh. Nạn nhân được chẩn đoán tổn thương lá lách, tắc mạch phổi, rối loạn nhịp tim.

Do năng lực y tế trên tàu không thể đáp ứng, có nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp chuyên khoa kịp thời, thuyền trưởng tàu MEIN SCHIFF 6 đã liên hệ Vietnam MRCC yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Vietnam MRCC đã báo động toàn hệ thống, sẵn sàng phương tiện triển khai ứng cứu. Đơn vị đồng thời phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng huy động nguồn lực hỗ trợ.

Du khách Đức được ứng cứu kịp thời. Ảnh: MRCC

Vietnam MRCC cũng phối hợp với tàu MEIN SCHIFF 6 xây dựng lộ trình nhanh nhất hướng về Đà Nẵng, đồng thời điều động tàu SAR 274 khẩn trương xuất phát.

Lúc 10 giờ cùng ngày, tàu SAR 274 cùng ê-kíp bác sĩ chuyên khoa của Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng rời cảng thực hiện nhiệm vụ. Đến 11 giờ, tàu SAR 274 tiếp cận được tàu khách. Các y bác sĩ lập tức lên tàu MEIN SCHIFF 6 để cấp cứu tại chỗ cho nạn nhân.

Thời điểm này, bệnh nhân rất nguy kịch, bất tỉnh, suy hô hấp và chảy máu trong nghiêm trọng. Các bác sĩ đã nỗ lực can thiệp chuyên khoa, chăm sóc y tế tích cực trên hành trình gấp rút về đất liền.

Đến 12 giờ cùng ngày, tàu SAR 274 cập cầu cảng Danang MRCC, bàn giao nạn nhân cho cơ quan chức năng chuyển vào bệnh viện Vinmec Đà Nẵng điều trị.