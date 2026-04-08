Tây Ninh trao quyết định đầu tư 3 khu công nghiệp, tăng tốc thu hút doanh nghiệp 08/04/2026 18:13

(PLO)- Việc đồng loạt trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3 khu công nghiệp kỳ vọng tạo cú hích lớn, giúp Tây Ninh mở rộng không gian phát triển và đón làn sóng đầu tư mới.

Chiều 8-4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình “Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp Tây Ninh năm 2026”. Sự kiện nhằm tạo không gian gặp gỡ, trao đổi và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh (bên phải) trao tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: HUỲNH DU

Diễn đàn là dịp để các doanh nghiệp chia sẻ thông tin, định hướng hoạt động, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Qua đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, Năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Tây Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn, đòi hỏi hành động thực chất, tạo giá trị bền vững.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xác định 4 định hướng trọng tâm: tăng cường đối thoại hiệu quả giữa doanh nghiệp và chính quyền; thúc đẩy kết nối, hình thành chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp; đẩy mạnh trách nhiệm xã hội, chăm lo an sinh; và thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng hội nhập.

Các định hướng này nhằm xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3 khu công nghiệp. Ảnh: HUỲNH DU

Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra Lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các khu công nghiệp và Quyết định thành lập các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đây là dấu mốc pháp lý quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Theo đó, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 3 khu công nghiệp gồm: Khu công nghiệp Trần Anh – Tân Phú (giai đoạn 2), Khu công nghiệp An Thạnh (giai đoạn 1) và Khu công nghiệp Long Hậu (giai đoạn 2 – mở rộng). Đồng thời, thành lập 3 cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Tân Bình 2, Cụm công nghiệp Bình Hòa Nam 1 và Cụm công nghiệp Bình Hòa Nam 2.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi diễn đàn. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh : “Với quan điểm xuyên suốt: “Thành công của Doanh nghiệp là thành công của tỉnh, khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn chung của tỉnh”, tỉnh Tây Ninh cam kết tiếp tục đồng hành thực chất với cộng đồng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng điều hành, phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển lâu dài tại Tây Ninh”.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh trao tặng biểu trưng 500 triệu đồng ủng hộ thực hiện công tác an sinh xã hội. Ảnh: HUỲNH DU

Trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh đã trao biểu trưng với tổng giá trị 500 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác an sinh xã hội.