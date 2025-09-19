Té từ gác trọ, bé gái 7 tuổi chấn thương sọ não

Ngày 19-9, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, TP.HCM, thông tin vừa cứu sống bé gái 7 tuổi té từ gác trọ xuống nền nhà.
Bệnh nhi NTD (7 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM) bị té từ gác trọ cao 2,5m xuống nền nhà, đầu đập mạnh xuống đất. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, bệnh nhi có triệu chứng đau đầu, nôn ói nhiều.
Bệnh nhi được đưa vào viện tối 9-9, kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhi bị dập xuất huyết não thái dương - đỉnh phải, kèm theo nứt sọ và chảy máu ngoài màng cứng vùng chẩm trái.
Đến sáng hôm sau, tình trạng bệnh nhi chuyển biến xấu với biểu hiện ngủ gà, tri giác không tỉnh táo.
Kết quả chụp CT lần hai cho thấy máu tụ vùng chẩm gáy đã lan rộng, gây chèn ép tiểu não và thân não - những vùng não quan trọng liên quan đến sự sống còn của cơ thể.
Bác sĩ Trương Tất Thuật, khoa Ngoại thần kinh, cho biết ca phẫu thuật cấp cứu được tiến hành ngay lập tức để loại bỏ khối máu tụ ngoài màng cứng.
“Chúng tôi đã tiến hành khoan mở sọ vùng chẩm gáy trái, cầm máu tại vị trí xương vỡ và đóng vết mổ theo từng lớp. May mắn sau phẫu thuật, bệnh nhi đã phục hồi hoàn toàn, không có di chứng về vận động hay ngôn ngữ” - bác sĩ Thuật nói.
Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo các gia đình nhà có gác lửng cần:
- Lắp đặt các thiết bị bảo hộ, lan can chắc chắn.
- Giám sát chặt chẽ trẻ khi sinh hoạt trên gác.
- Khi xảy ra tai nạn té ngã, nếu trẻ có các dấu hiệu như đau đầu, buồn nôn, nôn ói nhiều, ngủ gà hoặc hôn mê, yếu liệt tay chân, nói khó, cần đặt trẻ nằm ngửa; cố định đầu, cổ và lưng; nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
Câu chuyện của bé gái 7 tuổi té từ gác trọ này là một lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc phòng ngừa tai nạn và xử trí kịp thời khi có sự cố xảy ra với trẻ em.