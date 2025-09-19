Té từ gác trọ, bé gái 7 tuổi chấn thương sọ não 19/09/2025 20:25

PLO- Bé gái 7 tuổi ở TP.HCM bị chấn thương sọ não nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 19-9, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, TP.HCM, thông tin vừa cứu sống bé gái 7 tuổi té từ gác trọ xuống nền nhà.

Bệnh nhi NTD (7 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM) bị té từ gác trọ cao 2,5m xuống nền nhà, đầu đập mạnh xuống đất. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, bệnh nhi có triệu chứng đau đầu, nôn ói nhiều.

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã kịp thời cứu sống bé gái 7 tuổi ngã từ gác trọ.

Bệnh nhi được đưa vào viện tối 9-9, kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhi bị dập xuất huyết não thái dương - đỉnh phải, kèm theo nứt sọ và chảy máu ngoài màng cứng vùng chẩm trái.

Đến sáng hôm sau, tình trạng bệnh nhi chuyển biến xấu với biểu hiện ngủ gà, tri giác không tỉnh táo.

Kết quả chụp CT lần hai cho thấy máu tụ vùng chẩm gáy đã lan rộng, gây chèn ép tiểu não và thân não - những vùng não quan trọng liên quan đến sự sống còn của cơ thể.

Bác sĩ Trương Tất Thuật, khoa Ngoại thần kinh, cho biết ca phẫu thuật cấp cứu được tiến hành ngay lập tức để loại bỏ khối máu tụ ngoài màng cứng.

“Chúng tôi đã tiến hành khoan mở sọ vùng chẩm gáy trái, cầm máu tại vị trí xương vỡ và đóng vết mổ theo từng lớp. May mắn sau phẫu thuật, bệnh nhi đã phục hồi hoàn toàn, không có di chứng về vận động hay ngôn ngữ” - bác sĩ Thuật nói.