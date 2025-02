'Tết Nguyên đán tại TP.HCM an toàn, ý nghĩa, không có sự cố' 05/02/2025 15:41

(PLO)- Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày tại TP.HCM đã diễn ra an toàn, trật tự, hiệu quả, ý nghĩa; không có sự cố nào về an ninh chính trị; không ghi nhận sự cố về an toàn thực phẩm.

Chiều 5-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ, giải pháp tháng 2-2025.

Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Thường trực Thành ủy TP.HCM, Thường trực UBND TP.HCM.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ, giải pháp tháng 2-2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Báo cáo tại cuộc họp về công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải cho biết TP.HCM triển khai chăm lo Tết theo phương châm “Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” và “Tết tri ân - trọn vẹn - nghĩa tình”.

Theo đó, TP.HCM tổ chức chu đáo nhiều hoạt động trọng thể kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tri ân, thăm hỏi, chăm lo đến gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi có người thân mất vì COVID-19.

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí gắn với Tết cổ truyền nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức đa dạng của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải báo cáo tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

TP cũng triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách Tết cho mọi tầng lớp nhân dân với tổng kinh phí gần 1.300 tỉ đồng, chăm lo cho hơn 1,3 triệu lượt người dân.

“Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày đã diễn ra an toàn, trật tự, hiệu quả, ý nghĩa; không có sự cố nào về an ninh chính trị, an toàn phòng cháy chữa cháy; không ghi nhận sự cố về an toàn thực phẩm” - ông Dương Ngọc Hải đánh giá và cho biết thêm nguồn hàng hóa cho người dân được đảm bảo cung ứng đầy đủ, giá cả bình ổn; đảm bảo kiểm soát tốt tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Đặc biệt, việc triển khai Nghị định 168/2024 đã góp phần hiệu quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm rõ rệt số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông.

Thường trực Thành ủy TP.HCM tham dự hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Dương Ngọc Hải, nhìn chung, tất cả người dân đều phấn khởi, vui mừng đón Tết.

Sự kiện TP đã vận hành chính thức tuyến metro số 1 ngay trước Tết, công bố quy hoạch chung TP, Trung tâm tài chính quốc tế đã đánh dấu bước ngoặt trên hành trình vươn mình, mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển bền vững, đột phá trong tương lai.

Ông Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp lưu ý không tổ chức các lễ, hội kéo dài sau Tết để tránh lãng phí mà phải trở lại lao động, sản xuất, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội; tiếp tục nghiên cứu mở rộng thêm nhiều đối tượng cần chăm lo, đảm bảo hiệu quả, phù hợp, thiết thực.