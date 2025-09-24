Thành lập hội đồng xem xét miễn chấp hành án cho người chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi 24/09/2025 16:44

(PLO)- TAND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định thành lập Hội đồng để xét, quyết định miễn chấp hành án phạt 3 năm tù cho người chồng trong vụ giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 24-9, trao đổi với PLO, lãnh đạo TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đã ban hành quyết định thành lập hội đồng xét, quyết định miễn chấp hành án phạt tù cho người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), bị án trong vụ chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi mà Pháp Luật TP.HCM nhiều lần thông tin.

Vợ chồng anh Kiệt vui mừng khi được VKS đề nghị xem xét miễn chấp hành án phạt tù. Ảnh: H.H

"Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định thành lập Hội đồng. Trong tuần này, Hội đồng sẽ họp xét, quyết định việc miễn chấp hành án phạt tù theo quy định", lãnh đạo TAND tỉnh Khánh Hòa cho hay.

Trước đó, Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Chánh án TAND tỉnh này xem xét, giải quyết cho Trần Huỳnh Kiệt được miễn chấp hành án phạt 3 năm tù về tội giao cấu với người vừa đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo VKSND tỉnh Khánh Hòa, Trần Huỳnh Kiệt đã thực hiện hành vi phạm tội với chị Nguyễn Thị Kim Thoa khi chị này chưa đủ 16 tuổi. Anh Kiệt đang được hoãn chấp hành án theo quyết định hoãn chấp hành án của TAND khu vực 4 – Khánh Hòa.

Hiện nay, anh Kiệt và chị Thoa- người bị hại trong vụ án- đã đăng ký kết hôn và có hai con chung. Vợ chồng anh Kiệt sống tại căn nhà thuê ở tổ dân phố 18, phường Ninh Hòa và được UBND phường này xác nhận hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, anh Kiệt thuộc trường hợp phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt. Anh Kiệt được tặng hai giấy khen trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, anh Kiệt đang là lao động duy nhất trong gia đình với nghề thợ sơn tự do, nuôi vợ và hai con nhỏ.

Cũng theo VKSND tỉnh Khánh Hòa, người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt đã chấp hành tốt pháp luật. Anh Kiệt đã hoàn lương, có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con nên không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Hiện nay, gia đình anh Kiệt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

VKSND tỉnh Khánh Hòa cho rằng anh Kiệt thuộc trường hợp chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 62 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, VKS đề nghị xem xét, quyết định cho anh Kiệt được miễn chấp hành án phạt tù ba năm.