Xét về giá trị trên sàn chuyển nhượng, vài cầu thủ như Mbappe, Kante, Griezmann của nhà vô địch thế giới đã sánh ngang toàn đội Thụy Sĩ. Nhưng bóng đá không đơn thuần là lấy chuyện đội bóng nào nhiều sao mà luận anh hùng. Thụy Sĩ miệt mài với một tập thể gắn bó sẽ chấp nhận kèo dưới để đối đầu với ông lớn Pháp.



Mbappe liệu có nổ súng khi gặp Thụy Sĩ bị liệt vào kèo dưới. Ảnh: UEFA

Lịch sử đối đầu, Thụy Sĩ không quá tệ với Pháp với 12 trận thắng, 10 trận hòa và 16 trận thua. Thủ môn Gobel của Thụy Sĩ đã xác định anh sẽ rất vất vả với dàn hỏa lực Pháp như Benzeman, Griezmann, Mbappe... Tuy nhiên, anh lại khẳng định bản thân anh và các đồng đội rất phấn khích khi đối đầu với nhà vô địch thế giới.

So với dàn hỏa lực của Pháp thì các chân sút Thụy Sĩ cũng rất nghèo nàn, Embolo mới chỉ một bàn, Seferovic cũng thế. Điều đáng nói là ở vòng bảng, Thụy Sĩ cũng có nhiều cơ hội nhưng Seferovic quá vô duyên. Embolo dọn cỗ cho rất nhiều mà Seferovic hỏng ăn liên tục.

Nhưng Thụy Sĩ lại đá với tư thế không có gì để mất.

Ngược lại, Pháp càng đá càng lo mất. Tay săn bàn Mbappe qua ba trận vòng bảng chưa có bàn thắng nào. Trận hòa Hungary, trung phong 24 tuổi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn.

Rất may là trên Mbappe còn có hai ông anh Benzema và Griezmann đã ghi được cho Pháp ba bàn. Cùng với đó là Mat Hummels của Đức đá phản một bàn, giúp Pháp có chiến thắng đầu tay trước Đức.

“Khẩu súng ba nòng” của Les Blue với ba tiền đạo chơi cho ba CLB mạnh nhất thế giới Benzema (Real Madrid), Griezmann (Barcelona), Mbappe (PSG) nhưng hạn bàn thắng thì thật vô lý.

Quá may cho Pháp và cũng quá may cho Mbappe khi vào vòng knock out thứ nhất, họ đã gặp “kèo thơm” Thụy Sĩ với lý thuyết là không thể chơi ngang ngửa với Pháp.

Nhưng HLV Petkovic của Thụy Sĩ sẽ tìm cách ứng xử với thầy trò HLV Deschamps theo phận kèo dưới.

Tất nhiên, cũng sẽ như Ý chạm trán với Áo tại Wembley vừa rồi, HLV Petkovic sẽ chơi bài “khổ nhục kế” với hàng phòng ngự dày và có chiều sâu rồi chực chờ cơ hội phản công. Các ngôi sao lớn của Pháp qua một mùa bóng mệt mỏi, còn Thụy Sĩ thì có thể “đủ hàng” để chơi trò “chiến tranh du kích” như Shaqiri, Granit Xhaka, Embolo.

Khó có cửa cho ngựa về ngược, tức Thụy Sĩ loại Pháp nhưng không dễ để Pháp thắng Thụy Sĩ.

Dự đoán Pháp thắng 3-2.•