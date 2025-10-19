Thị trường hoa 20-10 tại TP.HCM: Giá hoa hồng tăng mạnh, xuất hiện loại mới lạ 19/10/2025 15:34

​(PLO)- Đại diện chợ hoa Đầm Sen cho biết giá hoa hồng dịp Phụ nữ Việt Nam năm nay tăng khoảng 50% so với ngày thường.

Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) năm nay rơi vào đầu tuần nhưng thị trường quà tặng vẫn khá sôi động với nhiều sản phẩm đa dạng, từ hàng tiêu dùng, mỹ phẩm đến các bộ quà tặng sức khỏe. Trong đó, hoa tươi vẫn là mặt hàng được nhiều người ưu tiên lựa chọn.

Ghi nhận trong hai ngày 18 và 19-10, các cửa hàng hoa đã tấp nập khách đến mua trực tiếp hoặc đặt giao hàng vào đúng ngày 20-10.

​Tại chợ hoa sỉ Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TP.HCM), bên cạnh hoạt động giao hàng nhộn nhịp cho các tài xế xe công nghệ, các sạp cũng đã hoàn tất những đơn hàng lớn cho dịp lễ.

​Khảo sát cho thấy, giá các loại hoa tại đây đều tăng cao so với ngày thường. Cụ thể, giá hoa hồng đỏ dao động từ 400.000 - 450.000 đồng/bó.

​Đáng chú ý, thị trường năm nay còn xuất hiện một loại hoa mới từ Trung Quốc là hồng chùm sofia với giá 90.000-160.000 đồng/bó.

​Ông Lý Phú Quí, đại diện chợ hoa Đầm Sen, cho biết giá hoa hồng ngày 20-10 năm nay tăng khoảng 50% so với ngày thường. Ví dụ, một bó hoa hồng bình thường có giá 100.000 đồng thì dịp lễ này tăng lên khoảng 150.000 đồng. Tuy nhiên, dù giá hoa hồng dịp lễ nào cũng tăng, mức tăng không còn cao như trước đây do sức mua chung của thị trường không sôi động.

Khách chi 5-6 triệu đồng để chọn dòng hoa cao cấp. Ảnh: T.K

Tương tự, ông Phạm Hoàng Kha, chủ cửa hàng hoa Five Flower chuyên về hoa nhập khẩu, cho biết các loại hoa như hồng Ecuador, tulip Hà Lan… cũng tăng giá khoảng 10%, nhưng mức tăng này vẫn thấp hơn so với hoa trong nước.

​Theo ông Kha, thị trường hoa ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay giảm cả về số lượng đơn hàng và giá trị chi tiêu.

​Ông Kha nói: "Nhu cầu của khách hàng tập trung nhiều vào các sản phẩm có giá khoảng 500.000 đồng. Trong khi trước đây, họ sẵn sàng chi từ 1 triệu - 2 triệu đồng cho một lẵng hoa".

​Dù vậy, vẫn có những khách hàng cao cấp lựa chọn các mẫu hoa tulip trị giá 5-6 triệu đồng để làm quà tặng.

​Nói về hoa hồng chùm sofia từ Trung Quốc, ông Kha cho rằng loại hoa này đang là xu hướng được giới trẻ yêu thích. Ông lý giải: "Loại hoa này có màu hồng lạ, đẹp và giá phải chăng nên dễ tiếp cận khách hàng, từ đó lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội".

Năm nay thị trường nổi lên hoa hồng chùm sofia nhập khẩu từ Trung Quốc được giới trẻ ưa thích. Ảnh: T.K

Đại diện công ty Quỳnh Phương Đà Lạt cho biết giá hoa và sức tiêu thụ dịp Phụ nữ Việt Nam năm nay đều giảm. Tình hình này không chỉ diễn ra ở TP.HCM mà còn ở khu vực miền Trung và miền Bắc, do các địa phương này vừa chịu ảnh hưởng của bão lũ và đang tập trung khắc phục hậu quả.

​Một yếu tố khác là hoa hồng nhập khẩu từ Trung Quốc, dù cộng cả chi phí vận chuyển, giá vẫn rẻ hơn hoa trong nước. Điều này tạo ra sức ép cạnh tranh lớn, khiến hoa nội địa gặp khó khăn.