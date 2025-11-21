Thị trường vàng thờ ơ trước việc Mỹ công bố dữ liệu việc làm 21/11/2025 08:16

(PLO)- Thị trường vàng quốc tế bước vào phiên giao dịch mới trong trạng thái lặng sóng khi dữ liệu việc làm Mỹ công bố muộn, không đủ lực tạo sóng và kỳ vọng Fed hạ lãi suất suy yếu.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 21-11, giá vàng giao ngay chỉ nhích lên quanh 4.081 USD/ounce, tăng thêm khoảng 5 USD/ounce so với chốt phiên hôm qua. Thị trường vàng ngoại đang tỏ ra thờ ơ trước hàng loạt dữ liệu trễ nhịp. Quy đổi theo tỉ giá tại Vietcombank, giá vàng quốc tế tương đương 130 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí.

Sau nhịp điều chỉnh 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng miếng SJC chốt phiên hôm qua tại 148,3 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Bộ Lao động Mỹ vừa công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 9 sau 43 ngày Chính phủ Mỹ đóng cửa - thời gian dài nhất trong lịch sử. Theo đó, nền kinh tế nước này đã tạo thêm 119.000 việc làm trong tháng 9, cao hơn đáng kể so với dự báo trung bình 53.000.

Giá vàng thế giới chưa thể hiện rõ xu hướng. Ảnh minh họa

Tuy vậy, bức tranh thị trường lao động không hoàn toàn khả quan khi tỉ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%, cao hơn mức dự báo 4,3%. Dù vậy, cơ quan này khẳng định thị trường việc làm vẫn ổn định và chưa có biến động đáng kể so với tháng 4.

Đáng chú ý, đối chiếu với số liệu của các tháng trước cho thấy đà tăng trưởng việc làm đang có dấu hiệu chững lại. Cụ thể, số việc làm của tháng 8 bị giảm thêm 4.000, còn tháng 7 được điều chỉnh xuống 72.000 việc làm, thấp hơn mức công bố ban đầu là 79.000.

Ngoài ra, Bộ Lao động Mỹ cũng cho biết sẽ hủy công bố báo cáo việc làm tháng 10 do ảnh hưởng từ việc đóng cửa chính phủ khiến công tác thu thập dữ liệu bị hạn chế và không đủ cơ sở để tính toán tỉ lệ thất nghiệp.

Giá vàng thế giới đang đi ngang trong biên độ hẹp 4.050 - 4.080 USD/ounce suốt 5 phiên liên tiếp, phản ánh tâm lý thận trọng bao trùm thị trường.

Nhiều chuyên gia kinh tế tỏ ra thận trọng, thậm chí phớt lờ báo cáo tháng 9 vì cho rằng dữ liệu đã quá cũ để phản ánh chính xác trạng thái hiện tại của thị trường lao động. Trước đó, số liệu việc làm khu vực tư nhân công bố đầu tháng cho thấy xu hướng hạ nhiệt rõ rệt.

Nhìn chung, các số liệu hiện tại chưa đủ mạnh để làm thay đổi đáng kể kỳ vọng về chính sách tiền tệ, đồng thời cũng chưa tạo thêm động lực mới giúp giá vàng bứt phá.

Tính đến chiều qua (theo giờ Mỹ), khả năng Fed hạ lãi suất vào đầu tháng 12 chỉ còn khoảng 30%. Tuy vậy, kim loại quý này vẫn duy trì vai trò tài sản phòng thủ khi môi trường kinh tế vĩ mô còn nhiều bất ổn kéo dài.